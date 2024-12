Incidente aereo in Corea del Sud, annunciata ispezione di tutti i Boeing

MeteoWeb

La Corea del Sud ha avviato un’ispezione completa dei Boeing 737-800 dopo il disastro aereo che ha causato la morte di 179 persone. L’incidente, avvenuto all’aeroporto di Muan, ha coinvolto un volo Jeju Air 2216 proveniente dalla Thailandia, che ha avuto un problema tecnico prima di atterrare con il carrello a terra, schiantandosi contro una barriera e esplodendo. L’operazione di ispezione riguarderà 101 aerei di 6 compagnie aeree, con particolare attenzione ai registri di manutenzione di componenti chiave come motori e carrelli d’atterraggio.

L’ispezione durerà fino al 3 gennaio. Investigatori statunitensi e personale Boeing si uniranno alle autorità locali per determinare le cause dell’incidente, inizialmente attribuito a uno stormo di uccelli. Il disastro è il più grave della storia del Paese, e ha portato alla proclamazione di 7 giorni di lutto nazionale, con bandiere a mezz’asta sugli edifici governativi. Il presidente ad interim Choi Sang-mok ha dichiarato che il governo sta facendo “ogni sforzo” per identificare le vittime e sostenere le famiglie in lutto. Due assistenti di volo sono gli unici superstiti, attualmente ricoverati in ospedale in condizioni stabili.

