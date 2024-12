Incidente aereo in Kazakistan: le versioni di Ucraina e Russia, restrizioni in alcuni aeroporti

MeteoWeb

Alcuni aeroporti russi hanno disposto oggi restrizioni di volo temporanee per la sicurezza dei voli civili, secondo l’agenzia federale russa del trasporto aereo Rosaviatsiya. L’aeroporto di Kazan ha introdotto restrizioni di volo a partire dalle 6 di stamani (ora di Mosca), sospendendo sia arrivi che partenze. “Per la sicurezza dell’aviazione civile, sono state imposte limitazioni temporanee alle attività dell’aeroporto di Kazan”, ha annunciato Rosaviatsiya. L’agenzia ha comunicato che gli equipaggi degli aerei, i controllori di volo e il personale dell’aeroporto stavano prendendo tutte le misure necessarie a mantenere la sicurezza dei voli.

Anche l’aeroporto di Sochi ha attuato restrizioni temporanee a partire dalle 5 di stamani, sospendendo tutti i voli. Nella Russia Meridionale, le operazioni di volo a Volgograd e Astrakhan hanno subito delle brevi interruzioni stamani a causa di restrizioni dello spazio aereo, ha aggiunto l’agenzia.

Il post di Yermak

Mosca dev’essere ritenuta responsabile per lo schianto del volo dell’Azerbaijan Airlines precipitato in Kazakistan, essendo il velivolo stato colpito da un missile della difesa aerea russa. Lo ha dichiarato in un post social Andriy Yermak, capo dello staff presidenziale di Kiev. “La Russia deve essere ritenuta responsabile dell’abbattimento dell’aereo della Azerbaijan Airlines. Condoglianze ai parenti delle vittime”, si legge nel post.

Le parole di Dmitry Yadrov

Droni ucraini stavano attaccando la città di Grozny, mentre l’aereo della Azerbaijan Airlines, precipitato in Kazakistan, stava tentando di atterrare. Lo ha riferito su Telegram il capo dell’agenzia russa per l’aviazione civile, Dmitry Yadrov, precisando che “i droni militari ucraini stavano conducendo attacchi terroristici contro infrastrutture civili… in quel momento”. Nel suo post, Yadrov ha aggiunto che l’aereo aveva tentato due volte l’atterraggio prima di virare verso il Kazakistan.

