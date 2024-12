Incidente aereo in Messico, almeno 7 morti | FOTO

MeteoWeb

Grave incidente aereo in Messico, in una zona boscosa di Jalisco: almeno 7 persone sono morte a causa dello schianto di un velivolo leggero. Il Cessna 207 stava volando da La Parota, nello Stato vicino di Michoacan. La protezione civile di Jalisco ha dichiarato che il luogo dell’incidente si trova in un’area di difficile accesso. Le autorità “hanno segnalato un conteggio preliminare di 7 persone morte“, che non sono state ancora identificate. “Un incendio è stato spento e sono state eseguite misure di mitigazione del rischio per prevenire possibili danni aggiuntivi“, è stato precisato. Le autorità hanno affermato di essere in attesa dell’arrivo degli investigatori forensi per rimuovere i corpi ed escludere la presenza di altre vittime.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.