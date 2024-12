Incidente in Etiopia: bus precipita nel fiume Gelana, 71 morti

MeteoWeb

Almeno 71 persone (68 uomini e 3 donne) sono morte a causa di incidente stradale avvenuto nel Sud dell’Etiopia: è quanto ha confermato la polizia. Il veicolo del costruttore giapponese Isuzu, “è caduto nel burrone del fiume Gelana” per cause ancora da accertare, ha affermato il commissario di polizia regionale, Daniel Sankura. Due feriti, entrambi gravi, sono ricoverati in ospedale.

