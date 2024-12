Grave incidente con petardo artigianale per un 13enne: lesione alla mano, salvato il pollice con intervento microchirurgico

MeteoWeb

A causa dello scoppio di un petardo ‘fatto in casa’ nel pomeriggio un ragazzino di 13 anni si è procurato una grave lesione alla mano destra. La ferita ha interessato il palmo della mano procurando una subamputazione del pollice con lussazione articolare e lesioni muscolari complesse, vascolari e nervose oltre a ustioni su tutte le dita. Soccorso all’ospedale di Vercelli, dove è accaduto l’incidente, è stato poi trasferito d’urgenza presso il Centro di Riferimento Regionale del Maria Vittoria di Torino (direttore Dr. Giorgio Merlino) dove è stato sottoposto a un intervento ricostruttivo microchirurgico per il salvataggio del pollice. Il ragazzo sta bene ed è ricoverato nel reparto di chirurgia plastica per seguire l’evoluzione delle ustioni concomitanti al trauma complesso subito.

