India, Kashmir paralizzato dalla prima grande nevicata in 3 anni

MeteoWeb

La prima grande nevicata nel Kashmir indiano dopo 3 anni ha sconvolto la vita quotidiana nella Valle, con la maggior parte delle zone interessate da abbondanti nevicate che hanno causato la chiusura della strada nazionale Srinagar-Jammu, sospeso il traffico ferroviario e interrotto le operazioni aeree. Nonostante i disagi, questa nevicata potrebbe portare benefici importanti per l’agricoltura, l’orticultura e il settore turistico.

Le precipitazioni nevose, che sono cominciate venerdì, hanno avuto un impatto significativo su tutta la regione, con una nevicata moderata a intensa che ha interessato le diverse aree del Kashmir. A Sud, le pianure hanno ricevuto nevicate molto abbondanti, mentre nella parte centrale della regione le nevicate sono state più moderate. Le zone settentrionali, invece, hanno visto una nevicata più leggera. La città di Srinagar ha registrato circa 20 cm di neve, mentre località vicine come Ganderbal e Sonamarg hanno visto accumuli simili.

Questa nevicata ha segnato la fine di un lungo periodo di siccità che stava avendo pesanti conseguenze sul livello delle falde acquifere e sul flusso dei fiumi. Gli esperti locali hanno sottolineato che questa nevicata tempestiva aiuterà a ricaricare il livello delle falde e avrà effetti positivi sull’agricoltura e sull’orticultura, che sono settori cruciali per l’economia locale. Inoltre, la neve potrebbe avere un impatto favorevole anche sul turismo, in particolare nelle stazioni sciistiche come Gulmarg, che ha ricevuto circa 38 cm di neve fresca.

Tuttavia, non sono mancate le difficoltà. Le forti nevicate hanno causato la chiusura della strada nazionale Srinagar-Jammu (NH-44), con le operazioni di sgombero ostacolate dalla neve abbondante e dalle condizioni difficili, soprattutto al Tunnel Navyug. Le autorità hanno consigliato ai viaggiatori di evitare il tragitto fino a quando le condizioni meteorologiche non miglioreranno.

Anche i servizi ferroviari sulla tratta Banihal-Baramulla sono stati sospesi a causa dell’accumulo di neve sui binari, mentre l’aeroporto di Srinagar ha dovuto annullare tutti i voli per maltempo. Le operazioni aeree riprenderanno non appena le condizioni lo permetteranno.

Sul fronte delle temperature, l’arrivo della neve ha portato a un rialzo delle temperature minime in tutta la regione. La città di Srinagar ha registrato una minima di -1°C, ben superiore ai -7,3°C della notte precedente. Anche altre località come Gulmarg e Pahalgam hanno registrato temperature più miti, con il termometro che ha toccato rispettivamente -5°C e -2,8°C.

L’agenzia meteorologica ha previsto che le nevicate continueranno nelle prossime ore, ma ha anche annunciato che il tempo sarà asciutto nei giorni successivi, con la possibilità di nuove nevicate all’inizio di gennaio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.