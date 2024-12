India, si conclude il tour della Amerigo Vespucci: “grande successo, 48mila visitatori a Mumbai”

MeteoWeb

Grande successo per la quinta tappa del tour mondiale Vespucci e del Villaggio Italia: a Mumbai, in India, sono stati oltre 48.000 coloro che hanno visitato il Villaggio Italia, di cui oltre 19.000 sono saliti a bordo di Nave Amerigo Vespucci. La cinque giorni del Villaggio Italia nella capitale finanziaria dell’India – si legge in una nota in cui si traccia il bilancio dell’appuntamento – è stata arricchita da 25 eventi per un totale di 51 ore di apertura al pubblico e 78 ore di show. Il Villaggio Italia, l’esposizione mondiale itinerante pluriennale fortemente voluta dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, si conferma piattaforma multidisciplinare di dialogo a disposizione delle istituzioni, delle imprese e delle eccellenze italiane nel mondo. In visita al Villaggio Italia di Mumbai il Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, accolti dall’ambasciatore d’Italia in India, Antonio Bartoli, dal comandante delle scuole della Marina Militare Ammiraglio Antonio Natale e dall’amministratore delegato di Difesa Servizi, Luca Andreoli, per una serie di incontri produttivi per l’Italia e per i rapporti tra i due Paesi.

Nel corso della giornata trascorsa al Villaggio Italia, Urso, insieme al Ministro indiano dei Porti Sarbananda Sonowal, ha inaugurato la mostra ‘Italia Geniale’ dedicata al design italiano, realizzata dal Ministero delle imprese e del Made in Italy e dal Ministero della Difesa in collaborazione con ADI Design Museum. I due Ministri hanno preso parte a un incontro bilaterale Italia-India a bordo di Nave Amerigo Vespucci, che rappresenta la prima diretta conseguenza del Piano d’Azione Italia-India 2025/2029, firmato lo scorso 18 novembre dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal Primo Ministro indiano, Narendra Modi.

Consolidati i legami Italia-India

“La presenza di Nave Amerigo Vespucci e del Villaggio Italia a Mumbai, visitati in questi giorni da migliaia di residenti e turisti di tutte le età, rappresenta un’occasione straordinaria per consolidare i legami tra Italia e India. La rinnovata amicizia e sintonia tra il Premier Meloni e il Primo Ministro indiano Modi, rafforzata dai cinque incontri bilaterali e dal Piano d’Azione congiunto, dimostra che è il momento giusto per Italia e India di lavorare insieme, garantendo una piena affidabilità e continuità di governo tra i due esecutivi”, ha detto Urso che, dopo aver aperto la conferenza dedicata all’attrazione degli investimenti esteri ‘Invest in Italy: Where Innovating is Tradition’ organizzata dal Mimit, ha incontrato anche una delegazione di imprenditori indiani esplorando nuove opportunità di cooperazione economica. Urso e Perego di Cremnago hanno poi partecipato alla conferenza dedicata alla Blue e Space Economy.

“A Mumbai, con nave Vespucci e il Villaggio Italia, si è celebrato il meglio del Made in Italy, emblema di qualità, innovazione e creatività che da sempre caratterizza il nostro Paese”, ha detto il sottosegretario. “Questo progetto è frutto dell’impegno congiunto del Governo, in particolare del dicastero Difesa, e del sistema Paese e non rappresenta solo una straordinaria opportunità per promuovere l’Italia su scala globale, ma anche un’occasione unica per consolidare sinergie economiche e culturali, che favoriscono il dialogo e la cooperazione oltre i confini geografici, per un futuro di crescita basato su sostenibilità, innovazione e sicurezza”.

“È con grande emozione che abbiamo accolto Nave Amerigo Vespucci a Mumbai. È La prima volta qui per il vascello più bello del mondo. Ma è anche la terza visita in 18 mesi delle nostre navi militari nei porti indiani. Una prova dell’importanza che attribuiamo all’Indopacifico, alla libertà di navigazione, alla cooperazione con l’India. Vespucci è anche simbolo di eleganza, tradizione e tecnologia. Nel Villaggio Italia condividiamo con gli amici indiani il meglio della nostra creatività. E con loro discutiamo di investimenti, spazio e blue economy. È una stagione senza precedenti per il rapporto bilaterale. E la presenza del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e del sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, rappresentano un immediato seguito”, ha commentato Bartoli.

I commenti

Anche a Mumbai la consegna del riconoscimento di ‘ambasciatori della qualità a sostegno della candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’UNESCO per la cui promozione il Ministero delle dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ha scelto fin dall’inizio il tour mondiale Vespucci. “Un altro straordinario traguardo del tour Vespucci, iniziato quasi due anni fa a La Spezia, rappresenta per me un profondissimo motivo di orgoglio. Sapevamo che la nave più bella del mondo avrebbe saputo raccontare a tutti la storia dell’Italia. Ma è solo insieme al Villaggio Italia, con tutte le sue eccellenze, che siamo riusciti a condividerne il meglio: l’Italia dell’arte, l’Italia della cultura, l’Italia dell’enogastronomia, l’Italia della tecnologia e della ricerca scientifica, l’Italia dello spazio e della blue economy, e questo con grande apprezzamento a livello mondiale”, ha osservato Natale.

“Il Villaggio Italia è una realtà viva e in continua evoluzione. Cresce ogni giorno, diventando un simbolo di scambio e d’incontro tra culture diverse. Un punto di incontro per il dialogo globale, dove curiosità e desiderio di conoscenza si incontrano. È lo specchio di un’Italia che continua a mettere in gioco tutto ciò che la rende unica, per crescere insieme”, ha commentato Luca Andreoli, Ad di Difesa Servizi, la società in house del ministero della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell’iniziativa. “La tappa nel porto della capitale economico-finanziaria dell’India testimonia – ha aggiunto – che questo è un Paese con un’età media molto giovane che ha voglia di crescere ma anche attento a quello che rappresentano le nostre tradizioni e le nostre eccellenze. L’energia che sprigiona questa città l’abbiamo vista nella partecipazione non solo di un pubblico generalista ma anche di un pubblico attento all’innovazione intervenuto alle conferenze, soprattutto quella sulla blue e space economy, in maniera molto attiva e partecipativa”.

Il viaggio della Amerigo Vespucci prosegue

Nave Amerigo Vespucci e il Villaggio Italia proseguono il viaggio verso le tappe di Doha e Abu Dhabi che si preannunciano ricche di appuntamenti e incontri importanti.

Al progetto del Villaggio Italia partecipano oltre al Ministero della Difesa, la presidenza del Consiglio dei Ministri – con il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare e il Ministro per lo Sport e i Giovani – il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura e il Ministero del Turismo.

