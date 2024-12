Indonesia e la contesa con Apple: perché è un ostacolo alla creazione di un polo tecnologico

MeteoWeb

La recente controversia tra l’Indonesia e Apple riguardo alle vendite dell’iPhone 16 offre uno spunto interessante per comprendere le politiche commerciali e industriali in evoluzione sotto la presidenza di Prabowo Subianto. Come il suo predecessore Joko Widodo, Prabowo ha l’ambizioso obiettivo di rafforzare la sovranità economica del Paese e trasformarlo da un semplice mercato di consumatori a un hub di produzione tecnologica avanzata. Tuttavia, questo scontro evidenzia una discrepanza fondamentale tra le ambizioni dell’Indonesia e la loro concreta realizzazione. La disputa è iniziata lo scorso ottobre, quando il governo indonesiano ha vietato la vendita dell’iPhone 16, accusando Apple di non aver rispettato le normative locali che richiedono una componente di fabbricazione locale pari al 40%. In risposta, Apple ha proposto un investimento iniziale di 10 milioni di dollari per costruire una fabbrica a Bandung in collaborazione con i suoi fornitori, portando poi la proposta a 100 milioni di dollari, comprensivi di impianti per la ricerca e lo sviluppo e produzione di componenti accessori.

Tuttavia, il governo ha respinto l’offerta. Il 5 dicembre, il ministro degli Investimenti ha dichiarato che Apple avrebbe intenzione di investire 1 miliardo di dollari in una fabbrica in Indonesia, destinata a produrre componenti per smartphone e altri prodotti, con un annuncio previsto nelle prossime settimane. A prima vista, la posizione negoziale dell’Indonesia sembra ragionevole. Con una popolazione di 280 milioni di persone, l’economia più grande del Sud-est asiatico non vuole essere solo un mercato di consumatori per i colossi tecnologici. Il governo può infatti citare gli investimenti di almeno 20 miliardi di dollari da parte di Samsung e la crescente presenza di Oppo come esempi di come le grandi aziende possano soddisfare le condizioni imposte. L’intento di elevare la propria posizione nella catena del valore e sviluppare capacità produttive interne è legittimo e strategico.

Tuttavia, l’approccio adottato dal governo per raggiungere questi obiettivi potrebbe rivelarsi controproducente. L’obbligo di assemblaggio locale, senza creare l’ecosistema industriale necessario per una produzione significativa, può portare a una conformità superficiale, con i prodotti assemblati giusto per soddisfare i requisiti di origine senza favorire una vera crescita industriale o il trasferimento tecnologico. L’efficacia del divieto sull’iPhone è anche discutibile. Apple detiene solo il 2% del mercato degli smartphone in Indonesia e i consumatori più abbienti possono facilmente acquistare i dispositivi in Paesi vicini come Singapore o Malesia. È probabile che ci sia una significativa sovrapposizione tra i potenziali acquirenti di iPhone 16 e coloro che viaggiano frequentemente in questi Paesi vicini, limitando l’impatto della politica. E’ quanto riportato in un articolo di Asia Times.

Le sfide

Le sfide dell’Indonesia diventano più evidenti se confrontate con il successo del Vietnam, un competitor regionale che ha attratto con successo la produzione tecnologica. Il Vietnam, con una popolazione inferiore, ospita 35 fornitori di Apple rispetto a un solo produttore di componenti in Indonesia, ed è riuscito a posizionarsi come un hub nelle catene di approvvigionamento globali. I costi del lavoro sono significativamente più bassi, con il salario minimo di Hanoi fissato a 190 dollari mensili rispetto ai 325 dollari di Jakarta. Inoltre, il Paese ha sviluppato infrastrutture di livello mondiale, con tre porti marittimi classificati tra i primi 50 a livello globale per il traffico merci—Ho Chi Minh City (26°), Hai Phong (33°) e Cai Mep (50°)—contro uno solo in Indonesia.

Inoltre, i 17 accordi di libero scambio del Vietnam ne hanno facilitato l’integrazione nelle catene di approvvigionamento globali, rendendolo una destinazione più attraente per gli investimenti produttivi. Anche la Cina rappresenta un esempio di successo, avendo sviluppato capacità produttiva e trasferimento tecnologico attraverso politiche come quelle che obbligano le joint venture tra aziende straniere e locali, favorendo il trasferimento di tecnologia alle imprese cinesi.

Anche quest’anno, nonostante i crescenti rischi geopolitici, il CEO di Apple Tim Cook ha dichiarato che l’azienda aumenterà gli investimenti e contribuirà allo sviluppo delle catene di approvvigionamento in Cina. Il Vietnam ha concentrato i suoi sforzi nel creare un ambiente favorevole agli affari, con quadri normativi chiari e incentivi per le industrie ad alta tecnologia, promuovendo allo stesso tempo collaborazioni tra investitori stranieri ed imprese locali per favorire il trasferimento tecnologico. Nel 2023, il governo indonesiano ha stimato che Apple abbia generato circa 30 trilioni di rupiah (1,9 miliardi di dollari) dalle vendite di prodotti in Indonesia. Tuttavia, adottando una posizione così aggressiva senza creare le condizioni favorevoli per i produttori, l’Indonesia rischia di scoraggiare proprio quegli investimenti che cerca di attrarre.

Il rifiuto dell’offerta di investimento di 100 milioni di dollari da parte di Apple potrebbe essere percepito come un segno di inflessibilità o una politica irrealistica, potenzialmente scoraggiando altri investitori stranieri. Nonostante sia il quarto Paese più popoloso al mondo, l’Indonesia ha già difficoltà a guadagnare riconoscimento internazionale. Per migliorare la sua posizione e attrarre investimenti significativi, il Paese ha bisogno di qualcosa di più di occasionali manifestazioni di forza normativa. Occorre un quadro più sofisticato per utilizzare il potere economico in modo tale da allineare gli obiettivi di sviluppo interni con gli interessi degli affari internazionali.

L’amministrazione di Prabowo sembra essere a una svolta. Con le grandi economie che si stanno orientando verso l’interno e le catene di approvvigionamento globali in fase di ristrutturazione, l’Indonesia ha l’opportunità di posizionarsi strategicamente. Il cammino dell’Indonesia verso la realizzazione del suo obiettivo di diventare un hub di produzione dipende non tanto dall’imporre investimenti attraverso l’accesso al mercato, ma dalla creazione di un ecosistema che li attragga naturalmente.

