Indonesia, erutta di nuovo il Monte Lewotobi Laki-Laki: colonna di 2km | VIDEO

MeteoWeb

Il Monte Lewotobi Laki-Laki, nella provincia di Nusa Tenggara Orientale (NTT), in Indonesia, è entrato nuovamente in eruzione oggi, sabato 28 dicembre. Questa eruzione ha generato una colonna di cenere vulcanica che è stata osservata fino a 2km sopra la vetta. “Si è verificata un’eruzione del Monte Lewotobi Laki-Laki sabato 28 dicembre 2024, alle 14:07 WITA. L’altezza della colonna eruttiva è stata osservata essere di ± 2.000 metri sopra la vetta (± 3.584 metri sopra il livello del mare)”, si legge in un rapporto del Centro per la vulcanologia e la mitigazione dei disastri geologici (PVMBG). Il PVMBG ha riferito che la colonna di cenere era di colore grigio, con una maggiore intensità verso nord e nord-est.

È noto che il Monte Lewotobi Laki-Laki è allo stato di allerta di livello III con raccomandazioni per la comunità intorno al vulcano e ai visitatori/turisti di non svolgere alcuna attività entro un raggio di 5km dal centro dell’eruzione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.