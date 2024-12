Indonesia, inondazioni e frane a Sukabumi: case sommerse e auto spazzate via | VIDEO

MeteoWeb

La reggenza di Sukabumi, nella provincia di Giava occidentale, in Indonesia, è stata colpita da inondazioni improvvise a causa dello straripamento del fiume Cikaso. Le case sono state sommerse e le auto sono state spazzate via dall’acqua nel distretto di Sagaranten. “L’alluvione è stata causata dallo straripamento del fiume Cikaso, i veicoli erano parcheggiati“, ha detto il capo del sottodistretto di Sagaranten Ridwan Agus Mulyana a detikJabar. “Stiamo ancora identificando il numero delle case dei residenti colpite o sommerse dalle inondazioni perché sono sparse in più punti e in diversi villaggi”, ha spiegato Ridwan.

L’alluvione ha provocato anche diverse frane nell’area.

L’Agenzia regionale per la gestione dei disastri (BPBD) della reggenza di Sukabumi si sta coordinando con le parti correlate per valutare l’impatto del danno. “Le condizioni meteorologiche estreme che hanno colpito l’area della reggenza di Sukabumi da martedì 3 dicembre 2024 fino ad oggi, mercoledì 4 dicembre 2024, hanno provocato disastri in diversi punti dell’area della reggenza di Sukabumi“, ha affermato Hadi Rahmat, esperto delle pubbliche relazioni della BPDB di Giava occidentale. L’agenzia ha registrato che 14 sottodistretti sono stati colpiti da inondazioni e frane a Sukabumi.

