L’INGV ospita la Galleria Antropocene, un viaggio immersivo alla scoperta del rapporto tra scienza e arte

E’ stata ufficializzata la conferenza Stampa di presentazione della seconda Biennale dell’Antropocene che si terrà il prossimo lunedì 16 dicembre 2024, alle ore 11:00, presso la Sala Consiliare di Palazzo Valentini, sede della Città metropolitana di Roma Capitale (Via IV Novembre, 119/a). All’evento, moderato da Silvia MATTONI, giornalista del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), parteciperanno:

Vittorio PAVONCELLO, regista, scrittore e Direttore Artistico della Biennale;

Giusy EMILIANO, Curatrice della Biennale;

Massimo CHIAPPINI, Direttore del Dipartimento Ambiente dell’INGV;

Lucio RICCETTI, Segretario Generale della Fondazione Marco Besso;

Anna DI FUSCO, artista e Coordinatrice artistica della Biennale;

Valentina GENTILE, giornalista Saperenetwork.

La Biennale prenderà ufficialmente il via il prossimo giovedì 19 dicembre, a partire dalle ore 17:30, con l’inaugurazione della Galleria Antropocene nella Sede di Roma dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), in Via di Vigna Murata, 605.

Nella Galleria verranno esposte le opere di 16 artisti che saranno poi donate all’INGV, rendendo la mostra permanente e visitabile. Le installazioni, sospese dall’alto con dei cavi di acciaio, sembreranno galleggiare all’interno di un corridoio interamente percorso da ampie finestre, a rafforzare la percezione di leggerezza e dialogo tra arte e scienza che avvolgerà i visitatori per un’esperienza immersiva.

Nell’ambito della Biennale sono già in programma per tutto il 2025 presso la Fondazione Marco Besso, in Largo di Torre Argentina 11, altri eventi espositivi, tavole rotonde e convegni dedicati ai cambiamenti climatici e all’Antropocene per una nuova visione del rapporto tra l’uomo e l’ambiente.

