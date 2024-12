L’iniziativa Mountain of Huts: studenti al lavoro per l’innovazione nei rifugi

MeteoWeb

Nell’ambito del progetto Mountain of Data, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, UNIMONT – polo alpino dell’Università degli Studi di Milano – ha organizzato, in collaborazione con l’IISS Meneghini di Edolo, l’hackathon Mountain of Huts. L’iniziativa ha avuto come obiettivo la ricerca di soluzioni innovative per la rigenerazione dei rifugi storici, sia alpini che appenninici. La competizione, che si è svolta interamente in lingua inglese, ha coinvolto gli studenti dell’IISS Meneghini, coordinati dai colleghi del Corso di Laurea Magistrale Internazionale MOUNTAINSIDE di UNIMONT, sotto la guida del Prof. Lorenzo Micheli (Università degli Studi di Milano – UNIMONT). Durante l’hackathon, i partecipanti hanno lavorato su idee innovative per la riqualificazione di otto rifugi storici situati in diverse parti del mondo. L‘obiettivo era reinterpretare queste strutture in chiave contemporanea, rispondendo alle esigenze moderne senza compromettere la loro identità storica.

L’Adamello, icona del paesaggio montano italiano, è stato scelto come simbolo di questa iniziativa, che ha saputo coniugare sostenibilità, design e tradizione, proiettandoli in una visione futura. “Mountain of Huts ha rappresentato un’occasione unica per mettere in campo creatività, competenze multidisciplinari e impegno, dimostrando come sia possibile salvaguardare i territori montani e, al contempo, trasformare i rifugi in veri e propri hub di innovazione e cultura”, si legge nella nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.