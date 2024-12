Inondazioni in Bolivia: aumentano le vittime, centinaia di sfollati

MeteoWeb

Aumentano le vittime delle inondazioni causate dalle piogge intense in Bolivia: il bilancio, confermato dal viceministro della Protezione Civile, Juan Carlos Calvimontes, indica 11 vittime in diverse regioni del Paese. Quattro vittime si sono registrate nel Dipartimento di Cochabamba, nella parte centrale del Paese, 3 in quello di Chuquisaca che ha come capitale Sucre, 2 a La Paz e una ciascuna nei Dipartimenti meridionali di Tarija e Santa Cruz, dove oggi è stato recuperato il corpo senza vita di un bambino di 13 anni, scomparso da 24 ore.

Ieri le piogge nella città di Colcapirhua, 50mila abitanti nel Dipartimento Cochabamba, hanno provocato lo straripamento del fiume Chijllawiri, costringendo centinaia di famiglie a lasciare le loro case allagate. Il viceministro Calvimontes ha visitato la città con 350 militari per supervisionare le attività di bonifica delle strade, annunciando l’arrivo di aiuti umanitari e ruspe e pompe idrovore. “È necessario un lavoro congiunto per prestare un’attenzione rapida ed efficace ai fenomeni climatici“, ha sottolineato.

