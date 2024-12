Intensificata l’attività sismica in un vulcano: allerta nella città più importante e popolosa dello Stato

MeteoWeb

Un aumento del numero di terremoti sotto un vulcano vicino alla città più grande dell’Alaska quest’anno ha attirato l’attenzione dei geologi. Il monte Spurr, circa 80 miglia (129 chilometri) a nord-ovest di Anchorage, è entrato in eruzione l’ultima volta nel 1992, sputando una nube di cenere a quasi 12 miglia (19 chilometri) nell’aria, spingendo i voli a essere cancellati e le persone a indossare maschere. Un’altra eruzione allo stratovulcano di 11.100 piedi (3.383 metri) potrebbe essere gravemente dannosa per la città, secondo l’Alaska Volcano Observatory. L’osservatorio ha aumentato il suo stato di allerta per il monte Spurr a ottobre, da verde a giallo, quando l’aumento dell’attività sismica è diventato pronunciato e una deformazione del terreno è stata individuata nei dati satellitari.

Venerdì, lo scienziato dell’Osservatorio David Fee ha detto che quest’anno ci sono stati circa 1.500 piccoli terremoti sotto il vulcano, rispetto ai circa 100 di un anno normale. Sebbene possa sembrare molto, “non è una quantità enorme”, ha detto Fee. Potrebbe essere un precursore di un’eruzione, o no. Simili agitazioni sismiche si sono verificate dal 2004 al 2006 prima di placarsi senza un’eruzione. “Non vediamo alcun cambiamento significativo nei nostri dati che ci dica che un’eruzione è imminente”, ha detto Fee. “Le cose sono state un po’ di queste agitazioni di basso livello per un po’ di tempo ormai e, naturalmente, le stiamo osservando molto attentamente per rilevare eventuali cambiamenti e cosa potrebbero significare”. Gli scienziati stanno monitorando le stazioni sismiche, i dati satellitari globali e una webcam per ulteriori cambiamenti che segnalerebbero un’eruzione imminente. Se il magma si avvicina alla superficie, si verificherebbe un aumento dei terremoti, delle deformazioni del terreno, della creazione di un lago sommitale o di fumarole, ovvero delle aperture che si aprono in superficie per espellere gas e vapori.

L’ultima eruzione

L’ultima eruzione del vulcano risale al 1992, dalla bocca laterale del Crater Peak, situata a circa 2 miglia (3 chilometri) a sud della cima. Quell’anno, l’eruzione lasciò cadere circa un quarto di pollice di cenere ad Anchorage, spingendo i residenti a rimanere in casa o a uscire indossando maschere,e la nuvola si è spostata fino alla Groenlandia. Un’eruzione simile dalla stessa bocca si è verificata nel 1953. L’ultima eruzione nota dalla cima è avvenuta più di 5.000 anni fa. La cenere vulcanica è angolare e tagliente ed è stata utilizzata come abrasivo industriale. La roccia in polvere può causare lo spegnimento di un motore a reazione, il che ha spinto Anchorage e altri aeroporti vicini a chiudere durante l’eruzione del 1992.

La chiusura degli aeroporti è sempre un inconveniente in uno stato con poche strade, ma può essere più che un semplice inconveniente. Anche gli affari ne risentirebbero poiché l’aeroporto di Anchorage oggi è tra gli hub cargo più trafficati al mondo con Memphis, Hong Kong e Shanghai, principalmente a causa della vicinanza dell’Alaska all’Asia. Il monte Spurr, situato sull’anello vulcanico di fuoco, è uno dei 53 vulcani in Alaska che sono stati attivi negli ultimi 250 anni.

