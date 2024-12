Interrotto il conto alla rovescia per Sentinel-1C: possibile rinvio a domani

MeteoWeb

Il conto alla rovescia per il lancio del satellite Sentinel-1C è stato interrotto a circa tre ore dalla partenza. Secondo quanto riferito, la sequenza di lancio è stata sospesa senza che siano stati forniti dettagli sui motivi dell’interruzione. La situazione è in fase di monitoraggio e si attende una comunicazione ufficiale da parte di Arianespace, la società che gestisce i lanci europei, prevista tra circa 60 minuti.

Il lancio, che avrebbe dovuto avvenire dallo Spazioporto europeo di Kourou con un razzo Vega C, era inizialmente previsto per le 20:20 ora italiana. Tuttavia, lo stop improvviso solleva dubbi sul rispetto della finestra di lancio, che è istantanea. In caso di ritardi, la missione potrebbe essere rinviata a non prima di domani.

Al momento, non sono ancora disponibili ulteriori dettagli sulla causa dell’interruzione, ma si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.

