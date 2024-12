Interruzione sulla connessione elettrica Estlink 2 tra Finlandia ed Estonia: indagini in corso

MeteoWeb

Problemi sulla connessione elettrica Estlink 2 tra Finlandia ed Estonia. Secondo quanto riportano i media locali citando il gestore della rete finlandese Fingrid, la connessione a corrente continua è andata offline oggi alle 12,26: al momento dell’interruzione, la trasmissione di energia dalla Finlandia all’Estonia era segnalata come pari a 658 MW. Fingrid ha avviato un’indagine per determinare la causa dell’interruzione. L’Estonian Public Broadcasting (ERR) ha riferito che anche Elering, il gestore della rete estone, ha confermato i problemi riconoscendo come il motivo della disconnessione rimane sconosciuto. Sono in corso indagini su entrambi i lati dell’elettrodotto. Estlink 2, in funzione dal 2014, è un collegamento a corrente continua ad alta tensione (HVDC) che collega Finlandia ed Estonia, è stato costruito per integrare Estlink 1, il primo collegamento HVDC tra i due paesi.

