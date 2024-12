In Italia volano le ricerche sulle criptovalute: guida il Bitcoin, la Top10

MeteoWeb

Le ricerche delle criptovalute in Italia sono aumentate del 173% rispetto a un anno fa, secondo un’analisi di Seeders, agenzia di marketing online internazionale, in base ai dati ottenuti tramite il Keyword Planner di Google Bitcoin. Gli italiani non hanno mai cercato così tanto le criptovalute come negli ultimi mesi: il Bitcoin è la criptovaluta più popolare. “Ciò che colpisce secondo l’analisi è la popolarità di Mina, una criptovaluta relativamente nuova che si concentra su soluzioni blockchain scalabili ed efficienti. Mina e Shiba Inu lavorano infatti rispettivamente il secondo e il terzo posto, anche se con volumi di ricerca significativamente inferiori rispetto al Bitcoin che arriva fino alle 387.000 ricerche”. E’ quanto riferito in un articolo pubblicato da ‘Il Sole 24 ore’.

“Al quarto posto si trova Dogecoin, con un volume di ricerca mensile di 18.000 ricerche, seguito da Cardano con 14.800 ricerche. Ripple, invece, occupa il sesto posto con un volume di ricerca inferiore alle 10.000 ricerche mensili. Nonostante i numeri più bassi, queste criptovalute stanno acquisendo sempre più rilevanza tra gli investitori italiani”, si legge ancora.

Rutger Oosting Digital Pr Specialist dichiara: “il mondo delle criptovalute sta crescendo a livello globale a un ritmo vertiginoso. Da investitori ad appassionati di tecnologia, le valute digitali attirano sempre più persone. Le criptovalute stanno guadagnando terreno in tutto il mondo, ma la popolarità di monete specifiche variano notevolmente da paese a paese. Sebbene il Bitcoin sia la moneta digitale più dominante, in alcune nazioni altre criptovalute stanno riscuotendo un grande successo”.

Le altre criptovalute

“Tra le 10 criptovalute più popolari in Italia seguono al settimo posto Solana, all’ottavo Uniswap, al nono Dai, al decimo Polygon. La ricerca di Seeders, agenzia di marketing online internazionale, ha analizzato anche le differenze per paese, confrontando Francia, Germania, Belgio, Spagna e Paesi Bassi. La classificazione è stata elaborata in base al numero di parole chiave su Google, e l’analisi è stata condotta a ottobre 2024. Il Bitcoin si conferma come la valuta più popolare in tutti questi paesi. In dettaglio, nei Paesi Bassi il Bitcoin è di gran lunga la criptovaluta più popolare, con ben 281.000 ricerche mensili. La fiducia nel Bitcoin come “oro digitale” rimane forte, grazie alla sua lunga storia e al suo status di prima criptovaluta. Altre monete, come Shiba Inu e Ripple, seguono a grande distanza, con rispettivamente 27.000 ricerche. In Spagna si osserva un pattern simile, con il Bitcoin che è la criptovaluta più popolare, registrando 454.000 ricerche”, comunica il Sole 24 Ore in un articolo.

“Anche Shiba Inu se la cava bene, con 43.000 ricerche posizionandosi al secondo posto. Nota interessante: Cardano completa il podio con 19.000 ricerche. Ripple è meno popolare in Spagna rispetto ad altri paesi, con sole 8.100 ricerche al mese. In Francia, Bitcoin continua ad essere il primo con 348.000 ricerche, seguito da Shiba Inu con 69.000. Notevole è anche la presenza di Helium, una criptovaluta meno conosciuta, al terzo posto con 16.000 ricerche. Helium è particolarmente popolare nei progetti IoT (Internet delle Cose), dove viene utilizzato per creare reti wireless decentralizzate. In Belgio, Bitcoin è nettamente in cima con 77.000 ricerche.

Al secondo posto troviamo Selfkey, una criptovaluta nota per il suo focus sulla verifica dell’identità e la protezione della privacy. Dogecoin, originariamente una moneta meme, completa il top tre con 8.000 ricerche mensili. In Germania, infine, Bitcoin continua a dominare con 804.000 ricerche mensili. Shiba Inu segue a distanza con 77.000 ricerche, segnalando l’interesse degli investitori tedeschi per questo meme monetario. Dogecoin occupa anch’esso il terzo posto con 77.000 ricerche”.

