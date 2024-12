Italia sotto l’alta pressione: stabilità atmosferica e l’incubo dei 100 giorni

MeteoWeb

L’arrivo dell’anticiclone delle Azzorre porterà un periodo di stabilità atmosferica su tutto il territorio italiano, regalando giornate soleggiate e serene fino alla fine dell’anno. Questo sistema di alta pressione garantirà temperature miti e un’assenza pressoché totale di fenomeni perturbati, creando una situazione di calma meteorologica uniforme su tutte le regioni. La presenza di questa struttura anticiclonica riporta alla memoria un evento straordinario della storia meteorologica italiana: il periodo di oltre 100 giorni di dominio anticiclonico che segnò profondamente una stagione invernale.

Tutto ebbe inizio con un’intensificazione improvvisa del getto d’aria sull’Europa centro-settentrionale, che spinse l’alta pressione a distendersi lungo i paralleli. Questo assetto atmosferico, inaspettato e persistente, portò a un blocco delle perturbazioni e delle ondate di freddo, lasciando il Paese sotto un’egemonia anticiclonica senza precedenti.

Inizialmente considerata una fase anticiclonica di routine, questa situazione si protrasse ben oltre ogni previsione. Con il passare delle settimane, le speranze di un ritorno di pioggia e neve svanirono. Gennaio trascorse interamente senza precipitazioni significative, e ogni apparente cedimento dell’anticiclone si risolveva in un suo ritorno ancora più deciso. Questa persistenza causò notevoli conseguenze, soprattutto nelle pianure, dove la qualità dell’aria peggiorò drasticamente. La nebbia stagnante intrappolò gli inquinanti, aggravando i problemi di smog e peggiorando la vivibilità. La siccità divenne una realtà pressante, con preoccupazioni crescenti per la mancanza di riserve idriche e neve in montagna.

Un temporaneo sollievo arrivò solo a febbraio, quando una perturbazione atlantica riuscì a rompere, anche se brevemente, la morsa dell’anticiclone. Pioggia e neve portarono aria fresca e cieli limpidi, ma questa parentesi durò poco. L’anticiclone riprese rapidamente il suo dominio, accompagnando il Paese fino alla fine del mese con un clima asciutto e stabile.

La vera svolta si verificò solo ad aprile, quando le piogge cominciarono finalmente a interessare il centro-nord, mentre il sud dovette attendere ancora. Quel periodo rimane un esempio straordinario di come l’atmosfera possa raggiungere configurazioni di estrema persistenza, capaci di sfidare ogni previsione e creare situazioni difficili da gestire. Il ricordo di quell’inverno rappresenta un monito sulle potenziali complessità dei fenomeni atmosferici, sottolineando quanto sia importante osservare e studiare i loro comportamenti estremi.

