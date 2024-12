Jill Biden oggi in Sicilia: visita a Sigonella, poi nei paese dei bisnonni

MeteoWeb

La first lady Jill Biden è arrivata in Italia. L’aereo, partito da Washington D.C. dalla Joint Base Andrews, è atterrato alla base militare di Sigonella. Il programma include un incontro con le famiglie legate al mondo militare, nell’ambito della sua iniziativa “Joining Forces”, che supporta le famiglie di militari e veterani, seguito da un discorso. In seguito, nel tardo mattino, la first lady si dirigerà a Messina per visitare Gesso, la frazione dove sono nati i suoi bisnonni.

Nel pomeriggio, Jill Biden partirà dalla base di Sigonella alla volta di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Le sue tappe successive, fino all’8 dicembre, includeranno il Qatar e la Francia.

