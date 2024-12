L’amministrazione Biden valuta una “grazia preventiva” per Fauci: ingiustizia è fatta?

MeteoWeb

L’amministrazione Biden si trova al centro di un acceso dibattito interno sulla possibilità di concedere grazie preventive a funzionari pubblici attuali ed ex, preoccupata per il rischio di rappresaglie qualora Donald Trump tornasse alla Casa Bianca. Il tema delle grazie preventive ha assunto una dimensione più concreta dopo che Trump ha annunciato la nomina di Kash Patel come direttore dell’FBI. Patel, figura controversa, ha già promesso pubblicamente di perseguire i critici di Trump, alimentando timori di una campagna di vendetta politica.

Le grazie preventive: una mossa senza precedenti

Le deliberazioni alla Casa Bianca, guidate dal consigliere Ed Siskel e dal capo dello staff Jeff Zients, includono figure di alto livello dell’amministrazione Biden. Il presidente, tuttavia, non ha ancora partecipato direttamente a queste discussioni, impegnato principalmente sulla controversa decisione di graziare suo figlio Hunter. La grazia a Hunter, estesa per 11 anni, è stata interpretata come una dimostrazione della preoccupazione della Casa Bianca per la possibilità che Trump utilizzi l’azione penale come arma politica.

Le grazie preventive, secondo quanto riferito, potrebbero essere concesse a figure politiche di spicco come il senatore Adam Schiff e l’ex deputata Liz Cheney, entrambi membri del Comitato per il 6 gennaio. Cheney, in passato, è stata bersaglio delle ire di Trump, che ha dichiarato: “Cheney dovrebbe andare in prigione insieme al resto del Comitato non selezionato!”. Tra i possibili destinatari figurerebbe anche Anthony Fauci, il volto della risposta americana alla pandemia di COVID-19, spesso attaccato dalla destra.

Rischi politici e legali

La Casa Bianca sta considerando attentamente le implicazioni di una mossa così straordinaria. Concedere la grazia a individui non accusati formalmente di crimini potrebbe alimentare critiche e sospetti di scorrettezza. Inoltre, alcuni destinatari potrebbero rifiutare la grazia per non apparire colpevoli. “I beneficiari non sanno nulla“, ha dichiarato un democratico ben inserito.

Le grazie preventive non sono nuove nella storia americana. Il precedente più famoso risale al 1974, quando Gerald Ford concesse la grazia preventiva a Richard Nixon. Tuttavia, la complessità e il contesto attuale rendono questa situazione unica. Come ha dichiarato il senatore Ed Markey: “Se entro il 19 gennaio sarà chiaro che [la vendetta] è la sua intenzione, allora consiglierei al presidente Biden di concedere la grazia preventiva alle persone, perché è davvero ciò di cui il nostro Paese avrà bisogno l’anno prossimo.”

Divisioni all’interno del Partito Democratico

Il tema ha diviso i democratici. Da un lato, alcuni leader sostengono l’idea della grazia come misura necessaria per proteggere figure pubbliche vulnerabili. Dall’altro, molti ritengono che una simile mossa possa sembrare un’ammissione di colpa. Il senatore Adam Schiff ha dichiarato: “Esorto il presidente a non farlo. Penso che sembrerebbe difensivo e inutile.”

Intanto, altri democratici sottolineano le difficoltà legali che potrebbero derivare anche solo dalla minaccia di ritorsioni. Per molti funzionari, i costi delle difese legali potrebbero essere insostenibili, spingendoli ad accettare lavori più remunerativi o a ritirarsi dalla vita pubblica.

La pressione per un trattamento equo

Le grazie preventive sollevano anche il dibattito sull’equità. Dopo aver concesso la grazia al figlio Hunter, Biden è sotto pressione per estendere la clemenza a individui meno privilegiati. Il leader democratico della Camera, Hakeem Jeffries, ha esortato il presidente a risparmiare “gli americani della classe operaia nel sistema carcerario federale le cui vite sono state rovinate da procedimenti giudiziari ingiustamente aggressivi per reati non violenti.”

Un paese diviso

Mentre la Casa Bianca cerca di bilanciare le pressioni politiche interne con le minacce di rappresaglie future, il contesto politico degli Stati Uniti si fa sempre più polarizzato. L’eventuale decisione di concedere grazie preventive potrebbe diventare uno dei momenti più controversi della presidenza Biden, ridefinendo non solo il suo lascito politico ma anche la relazione tra la giustizia e la politica nel paese.

Se la strategia sarà considerata un atto di protezione necessaria o un abuso di potere, dipenderà non solo dalle scelte dell’amministrazione ma anche dalle azioni di Trump e dei suoi alleati nei prossimi mesi. Per ora, ciò che emerge chiaramente è che il clima politico americano rimane teso e imprevedibile, con implicazioni profonde per il futuro della democrazia statunitense.

