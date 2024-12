L’India potrebbe acquisire il sistema radar di allerta precoce russo Voronezh

MeteoWeb

India e Russia sono in trattative avanzate per finalizzare un accordo che prevede l’acquisto da parte dell’India di un avanzato sistema radar di allerta precoce con una portata che supera i 6.000 chilometri. L’accordo, che dovrebbe superare i 4 miliardi di dollari, è in fase di discussione, come riportato dal The Sunday Guardian Live.

Il mese scorso, un team di dieci membri di Almaz-Antey, uno dei maggiori produttori russi di sistemi di difesa aerea, tra cui radar, sistemi di difesa missilistica e tecnologie correlate, ha visitato l’India. Il gruppo era guidato dal vicepresidente Vladimir Medovnikov e si è recato a Delhi e Bengaluru, dove ha incontrato i partner locali coinvolti nel progetto.

Secondo le fonti, almeno il 60% del sistema sarà prodotto da partner indiani, in linea con l’iniziativa indiana Make in India.

Tra i prodotti di Almaz-Antey c’è il radar Voronezh, un sistema radar di allerta precoce progettato per rilevare missili balistici, aerei e altre minacce aeree a lungo raggio. Questo radar è parte integrante dell’infrastruttura russa di difesa missilistica e sorveglianza spaziale. Il raggio di rilevamento del radar Voronezh è compreso tra 6.000 e 8.000 km (circa 3.700-5.000 miglia), a seconda della versione e della specifica banda di frequenza in cui opera.

Tuttavia, non è ancora chiaro se il team russo abbia intenzione di vendere questa versione specifica del radar o se la parte indiana abbia richiesto una versione aggiornata dello stesso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.