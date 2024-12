La Nasa rivela la scoperta di una rete di grotte sotto la Luna

MeteoWeb

In un’affascinante rivelazione scientifica, un team internazionale di ricercatori, guidato dai dati del Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) della NASA, ha identificato una rete di grotte sotterranee che si estendono sotto la superficie lunare, suscitando nuove prospettive per l’esplorazione spaziale e la ricerca scientifica. Questa scoperta si aggiunge a una serie di indizi che suggeriscono la presenza di potenziali rifugi naturali sulla Luna, che potrebbero ospitare le future missioni degli astronauti, proteggendoli dalle radiazioni solari e offrendo ambienti protetti per gli esperimenti scientifici.

I dati del Mini-RF

L’indagine si è basata sull’analisi di dati radar precedentemente acquisiti dal Mini-RF (Miniature Radio-Frequency) dello strumento di osservazione del LRO, che nel 2010 aveva mappato la superficie lunare con una tecnologia avanzata. Grazie a un approfondito riesame di questi dati, il team di scienziati ha scoperto una grotta che si estende per oltre 200 piedi dalla base di una fossa situata nel Mare della Tranquillità, a 230 miglia a nord-est del celebre sito di atterraggio dell’Apollo 11. Sebbene l’estensione complessiva di queste grotte sia ancora sconosciuta, le prime stime suggeriscono che esse potrebbero svilupparsi per chilometri sotto la superficie lunare, aprendo nuovi orizzonti nell’esplorazione spaziale.

Secondo quanto dichiarato da Noah Petro, scienziato del progetto LRO presso il Goddard Space Flight Center, “Ora l’analisi dei dati del radar Mini-RF ci dice fino a che punto potrebbero estendersi queste grotte“. Queste strutture sotterranee potrebbero fungere da veri e propri rifugi naturali per gli astronauti, che potrebbero sfruttare tali grotte per proteggersi dalla radiazione solare dannosa e dalle temperature estremamente variabili della Luna, creando spazi sicuri per la permanenza umana e la conduzione di esperimenti scientifici.

Le cavità sotterranee della Luna

La Luna, da sempre oggetto di studi affascinanti, ha da lungo tempo suscitato il mistero di possibili cavità sotterranee, paragonabili a quelle che si trovano sulla Terra. Sin dagli anni precedenti agli sbarchi lunari delle missioni Apollo, le immagini fornite dagli orbiter lunari della NASA avevano suggerito l’esistenza di fosse profonde, che avrebbero potuto celare delle grotte. Nel 2009, una conferma importante arrivò dall’orbiter giapponese Kaguya, della Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), che fornì prove tangibili dell’esistenza di pozzi lunari. Da allora, ulteriori osservazioni, tra cui quelle effettuate dal LRO, hanno rivelato numerose altre strutture simili distribuite su tutta la superficie lunare, contribuendo a rafforzare l’ipotesi che la Luna ospiti una vasta rete di cavità sotterranee.

Queste “fosse lunari“, di fatto, potrebbero avere un’importanza cruciale per le future missioni spaziali. Come spiegato da Petro, “Come i ‘tubi di lava’ che si trovano qui sulla Terra, gli scienziati sospettano che le grotte lunari si siano formate quando la lava fusa scorreva sotto un campo di lava raffreddata, o una crosta si formava sopra un fiume di lava, lasciando un lungo tunnel cavo“. Un meccanismo simile a quello che si osserva sulla Terra, dove la lava che scorre sotto la superficie crea lunghe cavità che, con il tempo, possono diventare strutture complesse, perfettamente idonee ad ospitare attività umane.

L’idea che questi tubi di lava possano diventare delle vere e proprie grotte è corroborata dalle recenti osservazioni, che suggeriscono che, in seguito al raffreddamento della crosta lavica, i tunnel sotterranei si siano trasformati in cavità stabili, protette dalle radiazioni solari e dalle condizioni ambientali estreme. Nel caso in cui il soffitto di uno di questi tubi di lava solidificato si crolli, si creerebbe una fossa che potrebbe permettere l’accesso alle cavità sottostanti, simili a lucernari che aprono una via verso le grotte sottostanti.

Nuove prospettive lunari

La scoperta delle grotte sotterranee sulla Luna offre nuove prospettive per l’esplorazione umana del nostro satellite naturale. Queste cavità, protette da uno strato di roccia, potrebbero non solo proteggere gli astronauti dalle pericolose radiazioni cosmiche e dai drastici cambiamenti di temperatura, ma potrebbero anche rivelarsi ambienti ideali per la ricerca scientifica. “Un’intricata e tortuosa rete di canali potrebbe esistere appena sotto la superficie della Luna. Questi tubi di lava, prodotti dal flusso sotterraneo di magma proveniente da antichi vulcani, sono protetti dalla radiazione solare e possono contenere segreti per la storia del nostro sistema solare”, ha aggiunto Petro, sottolineando l’importanza di queste strutture nell’ambito della ricerca spaziale.

I tubi di lava lunari, simili a quelli terrestri, sono una testimonianza della violenta attività vulcanica che ha plasmato la superficie lunare nei primordi della sua storia. Questi canali sotterranei potrebbero offrire non solo protezione, ma anche un’opportunità unica per gli scienziati di esplorare più a fondo la geologia lunare, senza doversi esporre ai pericoli della superficie.

Un altro aspetto affascinante della scoperta riguarda le possibili implicazioni per la ricerca sul sistema solare. Le grotte lunari potrebbero custodire informazioni fondamentali sulla storia del nostro sistema solare, protette dalle radiazioni solari e dal vento solare che da miliardi di anni colpiscono la superficie della Luna. La loro esplorazione potrebbe rivelare tracce di eventi passati, come l’impatto con meteoriti e comete, che hanno avuto un ruolo determinante nella formazione della Luna e dei pianeti rocciosi.

Il Mare della Tranquillità

Il Mare della Tranquillità, dove è stato scoperto uno degli ingressi a queste misteriose cavità, ha un’importanza storica notevole, essendo il sito del primo atterraggio umano sulla Luna, il 20 luglio 1969, quando Neil Armstrong e Buzz Aldrin lasciarono le prime impronte umane sul suolo lunare. Questo bacino, che si estende per circa 873 chilometri di diametro, è stato formato da un antico impatto che ha inondato il cratere con lava basaltica, creando un terreno piatto e relativamente liscio che ha reso possibile l’allunaggio. Oggi, grazie alla tecnologia radar, possiamo esplorare non solo la sua superficie, ma anche i segreti nascosti nel suo sottosuolo.

Per ulteriori dettagli su questa affascinante scoperta, si può fare riferimento allo studio “Prove radar di un condotto di grotta accessibile sulla Luna sotto il pozzo del Mare Tranquillitatis“, pubblicato su Nature Astronomy il 15 luglio 2024 da Leonardo Carrer, Riccardo Pozzobon, Francesco Sauro, Davide Castelletti, Gerald Wesley Patterson e Lorenzo Bruzzone.

