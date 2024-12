Lo screening del cancro ai polmoni con la TC rileva l’83% dei casi di malattie coronariche

MeteoWeb

Un recente studio ha rivelato che la tomografia computerizzata (TC) del torace, utilizzata per lo screening del cancro ai polmoni, si è dimostrata efficace anche nel rilevare la presenza di calcio nelle arterie coronarie, un fattore di rischio significativo per le malattie coronariche (CAD), anche in pazienti privi di sintomi cardiaci. La ricerca, condotta sotto la guida di Gary Small dell’University of Ottawa Heart Institute in Ontario, è stata pubblicata sul Canadian Medical Association Journal (CMAJ).

“Lo screening del cancro ai polmoni, sebbene principalmente orientato a ridurre i decessi per cancro ai polmoni, ha anche l’opportunità di aiutare ad affrontare la seconda causa più comune di morte prematura negli adulti di mezza età, attraverso l’identificazione e la stratificazione del rischio di aterosclerosi coronarica“, hanno dichiarato gli autori dello studio.

Lo studio ha coinvolto 1486 pazienti che sono stati sottoposti a screening per il cancro ai polmoni tra marzo 2017 e novembre 2018, nell’ambito del programma pilota di screening per il cancro ai polmoni dell’Ontario Health Lung Cancer Screening, destinato alle persone ad alto rischio. La ricerca ha mostrato che la presenza di calcio nell’arteria coronaria è stata rilevata nell’83% dei pazienti, pari a 1232 persone. Di queste, il 30% ha registrato livelli elevati di calcio, corrispondenti a 439 partecipanti. Più della metà dei pazienti, ovvero il 52%, erano uomini, con un’età media di 66 anni e il 68% di loro erano fumatori abituali.

Poiché il cancro ai polmoni è la principale causa di morte per cancro in Canada, il Paese ha avviato programmi di screening che includono la TC a bassa dose per le persone a rischio. Questi esami non solo rilevano il cancro ai polmoni, ma sono anche in grado di identificare facilmente la calcificazione coronarica, un indicatore della malattia coronarica, che rappresenta la principale causa di morte cardiaca.

“Se vengono istituite risposte terapeutiche appropriate, i risultati della TC polmonare potrebbero influenzare la sopravvivenza da due delle principali cause di morte: il cancro ai polmoni e la malattia coronarica“, hanno sottolineato gli autori.

Tuttavia, gli esperti avvertono che l’efficacia del programma pilota dipende da come i medici interpretano e gestiscono i risultati relativi al calcio nelle arterie coronarie. “Il successo di questo programma pilota sarà influenzato dal modo in cui i medici interpretano e gestiscono i risultati del calcio dell’arteria coronaria; tuttavia, i medici devono essere consapevoli che potrebbero esserci danni come indagini inappropriate dopo un rilevamento casuale“, hanno notato i ricercatori.

“È necessaria una maggiore ricerca per comprendere come gestire i pazienti che presentano calcio nelle arterie coronarie“, hanno aggiunto gli autori dello studio. “È necessario non abbassare la guardia e fare prevenzione per le malattie cardiovascolari“, hanno enfatizzato i ricercatori.

Infine, gli esperti suggeriscono che le strategie di prevenzione per le malattie coronariche potrebbero essere integrate nei programmi di screening per il cancro ai polmoni. “Alla luce dei dati, la prevenzione per le malattie coronariche potrebbe essere integrata nelle iniziative di screening del cancro ai polmoni“, hanno concluso gli autori.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.