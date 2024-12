L’alimentazione ultra-processata danneggia la salute muscolare: il legame con il rischio di osteoartrite

MeteoWeb

Una recente ricerca ha messo in evidenza un legame preoccupante tra il consumo di cibi ultra-processati e la qualità dei muscoli, in particolare quelli della coscia. Lo studio, presentato durante il meeting annuale della Radiological Society of North America (RSNA), è stato condotto dai ricercatori dell’Università della California a San Francisco e ha mostrato che un’alimentazione ricca di questi cibi è associata a un aumento della quantità di grasso intramuscolare, indipendentemente dall’assunzione calorica e dal livello di attività fisica.

“Il nostro gruppo di ricerca – sostiene Zehra Akkaya, a capo del team – aveva già dimostrato che il declino quantitativo e funzionale nei muscoli della coscia è potenzialmente associato all’insorgenza e alla progressione dell’osteoartrite del ginocchio. Nelle immagini di risonanza magnetica, tale effetto è evidente come degenerazione del muscolo, dove strisce di grasso vanno a sostituire le fibre muscolari“. I partecipanti allo studio, 666 individui di età media 60 anni, avevano un indice di massa corporea medio di 27, erano in sovrappeso e avevano seguito una dieta composta per il 40% da alimenti ultra-processati nell’anno precedente.

I risultati, ottenuti analizzando le immagini di risonanza magnetica, indicano che un maggiore consumo di cibi lavorati è associato a una maggiore presenza di grasso nei muscoli della coscia. “In una popolazione adulta – riporta Akkaya – i cibi ultra-processati sono correlati a un aumento del grasso nei muscoli della coscia. Questi risultati sono stati validi indipendentemente dal contenuto energetico della dieta, dall’indice di massa corporea, dai fattori sociodemografici o dai livelli di attività fisica“.

L’effetto dei cibi ultra-processati sulla salute muscolare potrebbe avere conseguenze più ampie, tra cui l’aumento del rischio di osteoartrite. “L’osteoartrite – conclude Akkaya – rappresenta un problema di salute globale sempre più diffuso e costoso. Dato che questa condizione è strettamente legata all’obesità e a scelte di vita non sane, ci sono potenziali vie per la modifica dello stile di vita e la gestione della malattia. Comprendere questa relazione potrebbe avere importanti implicazioni cliniche, poiché offre una nuova prospettiva su come la qualità della dieta influisce sulla salute muscoloscheletrica“.

Lo studio, che fa luce sull’impatto della dieta sulla salute muscolare e sul rischio di osteoartrite, invita a riflettere sull’importanza di scelte alimentari più consapevoli per mantenere una buona salute muscolare e articolare.

