Lanciata la missione Proba-3 dell’ESA: un passo verso il futuro dell’osservazione solare | FOTO

Oggi una missione scientifica europea di grande rilevanza prenderà il volo, portando con sé 2 satelliti destinati a realizzare e studiare eclissi artificiali in orbita terrestre. La missione, denominata Proba-3, è un progetto innovativo della Agenzia Spaziale Europea (ESA), con l’obiettivo di esplorare nuove frontiere nella comprensione del Sole e delle sue interazioni con il nostro pianeta.

Il lancio è avvenuto dalla Satish Dhawan Space Center in India, a bordo di un razzo PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle) dell’Indian Space Research Organisation (ISRO) alle 11:34 ora italiana.

La missione Proba-3: un esperimento in orbita

La missione Proba-3 è concepita per eseguire il più preciso esperimento di occultazione solare mai realizzato in orbita. I due satelliti, Proba-3A e Proba-3B, voleranno in formazione estremamente precisa, con l’obiettivo di simulare un’eclissi solare artificiale. Questo esperimento offrirà un’opportunità unica per analizzare l’atmosfera solare, e in particolare il suo strato esterno, la corona solare, che è difficile da studiare dalla Terra a causa della luce intensa del Sole.

Il sistema di satelliti è progettato per mantenere una distanza fra loro di circa 150 metri, creando una “ombra” perfetta sul Sole. Questa configurazione permetterà agli scienziati di osservare la corona con una risoluzione senza precedenti, acquisendo dati che potrebbero rivelarsi fondamentali per migliorare le previsioni delle tempeste solari, che possono influenzare la nostra tecnologia e le comunicazioni spaziali.

Implicazioni scientifiche e future applicazioni

L’importanza di questa missione va ben oltre la semplice osservazione solare. I dati raccolti potrebbero avere applicazioni in diversi ambiti scientifici, inclusa la meteorologia spaziale, la fisica solare, e la protezione delle infrastrutture tecnologiche terrestri. Le tempeste solari, infatti, hanno il potenziale di interferire con i satelliti in orbita, le comunicazioni globali, e anche le reti energetiche a terra.

La missione Proba-3 rappresenta un passo significativo nell’ambito delle missioni spaziali europee, confermando l’impegno dell’ESA nella ricerca avanzata e nella collaborazione internazionale. L’integrazione di tecnologie innovative, come il volo in formazione dei satelliti, apre nuove strade per il monitoraggio di fenomeni celesti complessi, e la sua riuscita potrebbe spianare la strada a future missioni di osservazione spaziale di precisione.

