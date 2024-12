Lancio del Long March 12: un passo avanti per i piani lunari della Cina

MeteoWeb

Lo scorso 30 novembre la Cina ha compiuto un importante passo avanti nel suo ambizioso programma spaziale con il lancio del razzo Long March 12. Questo evento segna non solo il debutto di una nuova missione verso la Luna, ma anche l’inaugurazione di un nuovo spazioporto commerciale, il Wenchang Commercial Space Launch Site, che rappresenta un ulteriore sviluppo nella capacità di accesso allo Spazio del Paese.

Il Long March 12, alto 62 metri, è decollato alle 09:25 ora locale, utilizzando una combinazione di 4 motori YF-100K, una versione aggiornata dei motori YF-100. Questi motori sono destinati a giocare un ruolo cruciale nel programma lunare della Cina, inclusi i lanci del razzo Long March 10, progettato per trasportare astronauti sulla Luna entro la fine del decennio.

Il razzo ha portato a bordo 2 satelliti sperimentali, tra cui il “Satellite Internet Technology Test Satellite”, ma non sono stati rivelati ulteriori dettagli sulle missioni. La sua capacità di trasportare fino a 12.000 kg in orbita terrestre bassa (LEO) e 6.000 kg in orbita sincrona al sole (SSO) lo rende ideale per le costellazioni satellitari in fase di sviluppo, come i progetti Guowang e Qianfan, che prevedono il lancio di migliaia di satelliti.

Questo lancio ha anche segnato una svolta significativa per la Shanghai Academy of Spaceflight Technology (SAST), che sta lavorando su razzi di nuova generazione per la Cina. Inoltre, il nuovo spazioporto di Wenchang offre una maggiore capacità di lanci, contribuendo a superare le difficoltà derivanti dalla limitata disponibilità di piattaforme di lancio.

La Cina ha in programma di lanciare circa 70 razzi Long March nel 2024, un obiettivo che si prevede possa accelerare con l’introduzione di razzi più economici come il Long March 12.

