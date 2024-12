MeteoWeb

Oggi, 25 dicembre, è avvenuto come da programma il lancio del razzo Soyuz-2.1b che ha portato in orbita il satellite Resurs-P N°5: è quanto rende noto Roscosmos. Questo lancio, avvenuto dal cosmodromo russo di Baikonur, rappresenta un ulteriore passo avanti nella ricerca spaziale. Il satellite è progettato per osservazioni ad alta risoluzione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.