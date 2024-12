Le ciglia umane favoriscono il drenaggio dei liquidi

MeteoWeb

Un recente studio ha svelato un aspetto poco conosciuto delle ciglia umane: non solo proteggono gli occhi dalla polvere, ma svolgono anche un importante compito nella gestione dei liquidi, aiutando a mantenere una visione chiara. La ricerca, condotta dal gruppo di Jiang Lei dell’Istituto tecnico di fisica e chimica dell’Accademia cinese delle scienze e pubblicata su Science Advances, ha approfondito la struttura delle ciglia e il loro meccanismo di drenaggio dei liquidi.

Durante il corso dell’evoluzione umana, i peli del corpo e del viso sono notevolmente diminuiti, ma le ciglia sono rimaste una caratteristica distintiva. “Lo scopo fisiologico o funzionale delle ciglia, tradizionalmente ritenuto quello di catturare la polvere o filtrare l’aria, è stato a lungo dibattuto“, spiegano gli autori dello studio. Tuttavia, grazie alle recenti scoperte, i ricercatori hanno chiarito la funzione delle ciglia in modo inedito.

Le ciglia sono costituite da una “matrice di fibre idrofobiche, curve e flessibili, con micro-cricchetti superficiali e una macro-curvatura che si avvicina alla curva brachistocrona“. Questa particolare configurazione le rende particolarmente efficienti nel “drenare i liquidi indesiderati dall’occhio per mantenere la chiarezza visiva“. La loro capacità di espellere i liquidi in maniera rapida e direzionale è stata fino ad ora poco esplorata, nonostante il fatto che durante attività come il lavaggio del viso o l’esercizio fisico intenso gli occhi siano frequentemente esposti a grandi quantità di acqua o sudore, senza compromettere la nitidezza della visione.

Il team di ricerca ha studiato l’interazione tra i liquidi e la matrice di fibre flessibili delle ciglia, iniziando con la caratterizzazione della struttura, della bagnabilità e del processo di drenaggio dei liquidi. Successivamente, gli scienziati hanno esaminato come la flessibilità, la bagnabilità e la curvatura delle ciglia influenzano il drenaggio dell’acqua. “Sulla base delle loro scoperte, i ricercatori hanno rivelato il meccanismo di controllo che governa la direzione del trasferimento e il tempo di contatto delle ciglia umane con i liquidi“, affermano.

Inoltre, la ricerca ha portato allo sviluppo di modelli ispirati alle ciglia per applicazioni pratiche, tra cui “ciglia finte esteticamente gradevoli e protettive, dispositivi di imaging impermeabili e strutture ventilate“. Questi modelli potrebbero portare a innovazioni in vari settori, dall’estetica alla tecnologia.

Questo studio sottolinea il ruolo sorprendentemente sofisticato delle ciglia, che oltre a proteggere gli occhi, contribuiscono attivamente a mantenerli sani e a preservare una visione ottimale.

