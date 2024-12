Le torbiere come fonte di antibatterici contro la tubercolosi: un’analisi promettente

MeteoWeb

Un nuovo studio ha rivelato che alcune specie di funghi provenienti dalle torbiere potrebbero produrre sostanze in grado di combattere il batterio responsabile della tubercolosi. La ricerca, condotta dal National Institutes of Health degli Stati Uniti e pubblicata sulla rivista PLOS Biology, ha identificato diversi funghi che, sebbene naturalmente presenti in ambienti umidi e acidi, possiedono proprietà antibatteriche contro il Mycobacterium tuberculosis, il batterio che causa la tubercolosi.

Ogni anno, milioni di persone in tutto il mondo si ammalano di tubercolosi, con oltre un milione di decessi, nonostante la malattia sia curabile e prevenibile. Il trattamento attuale prevede l’assunzione quotidiana di antibiotici per mesi, una pratica che non solo rappresenta una sfida logistica, ma è anche difficile da seguire per molti pazienti. Per questo motivo, è urgente trovare soluzioni terapeutiche che riducano i tempi di trattamento.

I ricercatori, per cercare una possibile soluzione, hanno esaminato le torbiere, ecosistemi di acqua dolce che ospitano numerosi batteri del genere Mycobacterium, lo stesso che causa la tubercolosi. Questi ambienti fungono da habitat ideale per i funghi, che competono con i micobatteri per crescere in uno strato di terreno in decomposizione ricco di acidi, povero di nutrienti e con bassa ossigenazione, condizioni simili a quelle che si trovano nei polmoni dei pazienti affetti dalla malattia.

Durante lo studio, i ricercatori hanno coltivato il Mycobacterium tuberculosis insieme a circa 1.500 specie di funghi raccolte da diverse torbiere nel nord-est degli Stati Uniti, osservando la loro interazione. I risultati della ricerca, ancora in fase di analisi, potrebbero aprire la strada a nuove terapie più rapide e efficaci contro la tubercolosi.

Questa scoperta sottolinea l’importanza di ambienti naturali come le torbiere, che continuano a rivelarsi risorse preziose per la medicina moderna.

