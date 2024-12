Le zone aride oggi costituiscono il 40% delle terre emerse

MeteoWeb

Negli ultimi 30 anni, un’area di terra pari a circa un terzo dell’India è passata da condizioni umide a zone aride, territori in cui l’agricoltura è sempre più difficile. Le zone aride oggi rappresentano il 40% di tutte le terre emerse, esclusa l’Antartide. Questo dato emerge da uno studio condotto dall’UN Science Policy Interface, un organismo di esperti convocato dalle Nazioni Unite. Secondo il rapporto, negli ultimi 30 anni tre quarti della superficie terrestre hanno registrato un incremento di secchezza, e le condizioni climatiche attuali sono probabilmente destinate a perdurare.

L’Africa ha subito gravi perdite a causa dell’aridità: tra il 1990 e il 2015, ha visto una diminuzione di circa il 12% del suo PIL a causa della crescente scarsità di risorse idriche. Le proiezioni future sono tutt’altro che ottimistiche: nei prossimi cinque anni, il continente africano rischia di perdere un ulteriore 16% del suo PIL, mentre l’Asia vedrà una contrazione di quasi il 7%. “A differenza della siccità, l’aridità rappresenta una trasformazione permanente e inesorabile“, ha dichiarato Ibrahim Thiaw, segretario esecutivo della Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione (UNCCD). “La siccità finisce, mentre quando il clima di un’area diventa più secco, si perde la capacità di tornare alle condizioni precedenti. I climi più secchi che oggi colpiscono vaste terre in tutto il mondo non torneranno ad essere com’erano, e questo cambiamento sta ridefinendo la vita sulla Terra“.

Le colture agricole sono tra le più vulnerabili al cambiamento climatico: se le attuali tendenze continuano, si prevede che le rese del mais in Kenya si dimezzeranno entro il 2050. Le zone aride sono caratterizzate dal fatto che il 90% delle precipitazioni evapora rapidamente, lasciando solo il 10% per alimentare la vegetazione. Secondo il rapporto delle Nazioni Unite, entro la metà del secolo due terzi delle terre globali vedranno una riduzione nell’immagazzinamento di acqua.

Le sfide globali per contrastare la desertificazione

I governi si sono riuniti a Riyadh, in Arabia Saudita, per una conferenza globale sull’aridità e la desertificazione, organizzata nell’ambito dell’UNCCD. L’Arabia Saudita, uno dei Paesi più aridi al mondo, intende utilizzare i colloqui per raggiungere un accordo globale volto a fermare il degrado delle terre e a ripristinare le aree colpite dalla desertificazione. Tuttavia, nonostante ospiti la conferenza, il Paese è riluttante a discutere della crisi climatica, che è alla base della desertificazione globale. Infatti, Riyadh ha assunto una posizione ostruzionistica durante il vertice COP29 tenutosi in Azerbaijan lo scorso mese.

Il cambiamento climatico sta aggravando rapidamente la crisi idrica globale a causa della persistente inadeguatezza nell’affrontare le emissioni di gas serra. Secondo lo studio dell’UNCCD, nel 2020 circa il 30% della popolazione mondiale, pari a 2,3 miliardi di persone, viveva in zone aride, un dato che rappresenta un incremento rispetto al 22,5% registrato nel 1990. Se non verranno adottati interventi significativi per ridurre le emissioni di carbonio, si prevede che questa percentuale raddoppierà entro il 2100. “Per la prima volta – ha spiegato Barron Orr, scienziato capo dell’UNCCD – un organismo scientifico delle Nazioni Unite avverte che la combustione di combustibili fossili sta causando una siccità permanente in gran parte del mondo, con impatti potenzialmente catastrofici che influenzano l’accesso all’acqua e che potrebbero spingere le persone e la natura ancora più vicine a punti di svolta disastrosi“.

Il crollo climatico è indissolubilmente legato alla crisi idrica globale, come dimostrano numerosi studi, ma anche pratiche agricole insostenibili, l’eccessiva estrazione di acqua, l’erosione del suolo e la distruzione della vegetazione naturale sono fattori che contribuiscono significativamente alla situazione.

