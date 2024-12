Lega Italiana per la lotta contro i tumori: bilancio e prospettive per il 2025 | FOTO

MeteoWeb

Si è svolta oggi presso il Ministero della Salute la conferenza stampa della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), durante la quale il presidente nazionale Francesco Schittulli ha tracciato un bilancio delle attività svolte nel 2024 e delineato gli obiettivi per il 2025. Nel corso dell’anno, la LILT ha rafforzato il proprio ruolo di riferimento nella prevenzione oncologica in Italia, lavorando instancabilmente per promuovere stili di vita sani, sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce – autentico salvavita – e sostenere la cultura della prevenzione. Durante il 2024, la LILT è stata promotrice di numerose iniziative strategiche. Tra queste, si è da poco conclusa con grande successo la campagna LILT for MEN – Nastro Blu, dedicata alla sensibilizzazione sui tumori della sfera genitale maschile.

Grazie alla collaborazione con le Leghe calcistiche, la Federazione Italiana Giuoco Calcio e all’impegno di Pierluigi Collina, ambasciatore LILT, è stato possibile utilizzare lo sport come potente veicolo di messaggi positivi, specie tra i giovani. Iniziative come questa confermano come la prevenzione non sia solo una scelta individuale, ma un valore collettivo, in grado di generare un cambiamento culturale. Si colloca proprio in questo ambito il video “Passaggio di Testimone”, realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Giuoco Calcio, che è stato presentato durante la conferenza stampa. Protagonisti del video sono i calciatori azzurri Elena Linari e Alessandro Buongiorno, che attraverso il simbolico passaggio del pallone testimoniano il passaggio dalla campagna di sensibilizzazione per il tumore al seno a quella per i tumori della sfera genitale maschile, ribadendo l’importanza della prevenzione come strumento essenziale per la salute e il benessere.

Le campagne di sensibilizzazione tradizionali, come il Nastro Rosa e la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, continuano a rappresentare un’occasione importante per avvicinare la popolazione ai temi della salute e ribadire il valore della diagnosi precoce. Quest’anno, inoltre, particolare attenzione è stata dedicata ai “sopravvissuti”, coloro che hanno vissuto l’esperienza cancro e guariti, una comunità che in Italia conta 4 milioni di persone. Con iniziative mirate, la LILT ha offerto supporto non solo a loro, ma anche alle famiglie e ai caregiver, per favorire un pieno ritorno alla normalità. Sul fronte della ricerca, la LILT ha ribadito il proprio impegno, investendo negli ultimi 20 anni oltre 16 milioni di euro in progetti innovativi e borse di studio.

Le prospettive

Guardando al 2025, il presidente Schittulli ha sottolineato che sarà un anno cruciale per ampliare la rete di collaborazioni tra istituzioni, imprese e comunità locali. Grande attenzione sarà rivolta anche all’ambito educativo, con il rafforzamento delle attività nelle scuole. Attraverso il progetto Guadagnare Salute, promosso dal Ministero della Salute e d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, la LILT continuerà a promuovere l’adozione di stili di vita sani tra studenti, famiglie e docenti, integrando queste tematiche nei contesti scolastici, lavorativi e comunitari.

Un’importante novità per il prossimo anno è la partnership annunciata con Miss Italia, che vedrà il concorso impegnato in attività di sensibilizzazione durante le fasi di selezione provinciali e regionali, fino alla finale nazionale. La patron Patrizia Mirigliani ha evidenziato l’importanza di coinvolgere le giovani ragazze come portatrici di messaggi positivi, primo fra tutti quello legato alla prevenzione oncologica.

Concludendo, il presidente Schittulli ha ribadito la missione della LILT: ridurre l’incidenza e l’impatto del cancro nella società italiana, promuovendo un’alleanza forte tra cittadini, istituzioni, associazioni e comunità scientifica.

