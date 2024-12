Il Liechtenstein firma gli Accordi Artemis

MeteoWeb

Il Liechtenstein ha firmato gli Accordi Artemis il 20 dicembre, portando il numero totale dei firmatari a più della metà di un organismo chiave delle Nazioni Unite. Rainer Schnepfleitner, direttore dell’Ufficio per le comunicazioni del Liechtenstein, l’agenzia governativa responsabile delle questioni spaziali, ha firmato gli Accordi Artemis durante un evento presso la sede centrale della NASA a cui hanno partecipato anche Georg Sparber, ambasciatore del Paese negli Stati Uniti, e l’ambasciatore statunitense in Svizzera e Liechtenstein Scott Miller.

“Con la sua partecipazione agli Accordi Artemis, il Liechtenstein non vede l’ora di far progredire l’esplorazione spaziale insieme a un forte gruppo di Paesi con idee simili, impegnati nell’uso pacifico dello Spazio a beneficio di tutta l’umanità“, ha affermato Sparber in una dichiarazione.

“L’impegno del Liechtenstein rafforza la nostra visione, in cui lo Spazio viene esplorato con pace, trasparenza e sostenibilità come principi guida“, ha affermato in una dichiarazione il vice amministratore della NASA Pam Melroy, che ha rappresentato l’agenzia alla cerimonia. “Con ogni nuovo firmatario, la comunità degli Artemis Accords aggiunge nuova energia e capacità per garantire che i benefici dello Spazio raggiungano il mondo intero“.

Il Liechtenstein è il 52° Paese a firmare gli Artemis Accords e il 19° a farlo quest’anno. Il Paese, che non è né membro dell’Unione Europea né dell’Agenzia Spaziale Europea, ha una modesta presenza nello Spazio. Segue la Thailandia, che ha firmato il 16 dicembre, e Panama e Austria, che hanno firmato in cerimonie separate l’11 dicembre.

Con il Liechtenstein, gli Artemis Accords hanno ora più della metà delle nazioni firmatarie del Comitato ONU per l’uso pacifico dello Spazio extra-atmosferico (COPUOS), a cui hanno aderito 102 nazioni. Tuttavia, il Liechtenstein stesso non è membro del COPUOS.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.