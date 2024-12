Luna, i materiali cementizi fondamentali nei piani della NASA

MeteoWeb

Secondo un ricercatore dell’Amentum Space Exploration Group, un appaltatore della NASA, intervenuto alla recente conferenza Intercem di Houston, Texas, la NASA sta sviluppando tecnologie volte a produrre strutture in cemento in situ sulla Luna entro i prossimi 8 anni. Il dibattito più ampio sulla produzione di cemento e calcestruzzo a basse emissioni di carbonio ha recentemente acquisito slancio, come evidenziato dai dibattiti svoltisi durante la riunione COP29 delle Nazioni Unite tenutasi questo mese a Baku.

La Global Concrete and Cement Association ha stabilito definizioni internazionali per cemento e calcestruzzo a basse emissioni di carbonio, mentre il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente ha annunciato la costituzione di un Consiglio intergovernativo per gli edifici e il clima per accelerare gli sforzi di decarbonizzazione nel settore edile.

Mentre l’industria del cemento ha condotto ricerche sull’utilizzo di materiali cementizi supplementari (SCM) per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione, alcuni SCM, come il solfoalluminato di calcio, l’ossisolfato di magnesio, il geopolimero e i leganti dello zolfo, sono stati presi in considerazione anche per le infrastrutture lunari a supporto dell’insediamento umano a lungo termine nell’ambito del grande progetto Artemis della NASA, secondo Michael R. Fiske, ricercatore tecnico dell’ESSCA presso Amentum.

“Abbiamo iniziato circa 2 anni e mezzo fa con oltre una dozzina di materiali diversi, tra cui cinque diversi materiali cementizi, e ora li abbiamo ridotti“, ha dichiarato Fiske a S&P Global Commodity Insights durante Intercem. “Sapendo che la prima missione sarebbe stata una piattaforma di atterraggio [sulla Luna], che potenzialmente avrebbe incluso uno o più materiali cementizi entro il 2032, vorremmo essere in grado di costruire una struttura completa“, ha aggiunto.

L’obiettivo del programma Artemis è sostenere la presenza umana a lungo termine sulla Luna a partire dal 2026. Ad agosto, gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale hanno condotto esperimenti per mescolare e abbinare gli ingredienti del cemento per una potenziale costruzione sulla Luna.

Nonostante i recenti contratti assegnati dalla NASA a SpaceX e Blue Origin per la consegna di attrezzature e infrastrutture sulla superficie lunare, il trasporto di materiali edili dalla Terra rimane finanziariamente irrealizzabile. Di conseguenza, la costruzione lunare si baserà su “materiali in situ“. Fiske ha evidenziato la netta differenza di costo di questa operazione, notando che mentre il calcestruzzo secco sulla Terra costa 0,11 $ al kg, trasportarlo sulla luna costerebbe la cifra astronomica di 1.200.000 $ al kg. “I razzi non sono trasportatori efficienti di materiali da costruzione“, ha affermato Fiske. “Dato che non posso permettermi di portare [il cemento e altri materiali da costruzione] [sulla Luna], il mio lavoro è assicurarmi che il mercato [dell’industria del cemento] per la Luna sia pari a zero“, ha aggiunto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.