Malattia misteriosa in Congo, governo: “impegnati per identificarne la natura”

Il governo della Repubblica Democratica del Congo sta facendo sforzi per identificare la natura della malattia misteriosa che nelle ultime settimane ha provocato decine di morti nel Paese. Lo ha detto più volte il Ministro della Sanità congolese, Roger Kamba, in un briefing tenuto oggi insieme al Ministro delle Comunicazioni, Patrick Muyaya, e al Ministra dell’Ambiente, Eve Bazaiba. Nel corso del briefing, il governo ha annunciato misure che puntano a contenere la diffusione della malattia, che si sta diffondendo nella provincia di Kwango, nella zona sanitaria di Panzi.

Kamba ha annunciato che un team di esperti del suo Ministero è già stato inviato a Kwango e ha aggiunto che le notizie che hanno raccolto mostrano che i pazienti soffrono di febbre, colo nasale, mal di testa, anemia e difficoltà respiratorie. “Una sindrome probabilmente influenzale”, ha aggiunto il Ministro, citato dalla stampa locale.

Una volta che i campioni prelevati dagli esperti inviati sul posto verranno analizzati in laboratorio, verranno adottate tutte le disposizioni necessarie di conseguenza. Intanto, la popolazione è stata invitata a rispettare le norme igieniche e a seguire le istruzioni impartite dalle autorità sanitarie, in particolare a evitare il contatto con i pazienti e a non toccare i cadaveri senza protezioni. Al momento, non si sa come si trasmette la malattia, se attraverso l’aria, l’acqua, i fluidi corporei o altri mezzi.

Incertezze sul numero delle vittime

Sul numero di morti al momento non c’è chiarezza. Kwango ha riferito che “da fine ottobre abbiamo contato un totale di 30 decessi nei centri sanitari e nella comunità si parla di altri 44 decessi, ma stiamo facendo delle autopsie per verificare se questi 44 morti siano legati alla malattia”. Considerando entrambe le cifre, le vittime sarebbero oltre 70. Ieri gli Africa Centers for Disease Control and Prevention avevano riferito di 79 morti e 376 casi. Tuttavia, autorità locali che si occupano dell’epidemia hanno detto all’AP e alla Reuters che il bilancio delle vittime potrebbe arrivare fino a 143. Tutti i decessi sarebbero avvenuti in un arco di tempo di poco più di due settimane, tra il 10 e il 25 novembre.

Ciò suggerisce che sia la diffusione della malattia sia i decessi da essa causati potrebbero ora essere più alti di quanto riportato dalle cifre ufficiali.

Le reazioni di OMS e CDC

Sia l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che i Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC) stanno prendendo provvedimenti. “Stiamo lavorando con le autorità nazionali per comprendere la situazione. Abbiamo inviato una squadra nella zona per raccogliere campioni per le indagini di laboratorio”, ha detto un portavoce dell’OMS a Fast Company. Un portavoce del CDC ha dichiarato a Fast Company di essere a conoscenza della malattia e che “il personale del governo statunitense, compresi quelli dell’ufficio nazionale del CDC a Kinshasa, sono in contatto con il Ministero della Salute della Repubblica Democratica del Congo e sono pronti a fornire ulteriore supporto se necessario”.

