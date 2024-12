Malore in montagna: sciatore muore a Madonna di Campiglio

MeteoWeb

Tragedia a Madonna di Campiglio, in Trentino: uno sciatore – di cui non sono ancora state rese note le generalità – è morto oggi sulle piste da sci del Groste’. Il decesso sarebbe da attribuire a un improvviso malore. I sanitari sono giunti sul posto in elicottero ma, dopo aver avviato le manovre di rianimazione, per lo sciatore non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche le forze dell’ordine che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto.

