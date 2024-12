Maltempo a Benevento: domani chiusi parchi e cimitero

MeteoWeb

A causa dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha emesso un’ordinanza urgente che prevede la chiusura della villa comunale, dei parchi cittadini e del cimitero comunale per la giornata di domani, 5 dicembre 2024. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza della cittadinanza, in seguito alle previsioni di maltempo che potrebbero interessare la zona.

La Protezione Civile ha infatti segnalato un’intensificazione delle condizioni climatiche avverse, con rischi di fenomeni atmosferici potenzialmente pericolosi.

In un comunicato, il sindaco Mastella ha sottolineato la necessità di “adottare tutte le precauzioni possibili in vista dell’instabilità atmosferica” e ha invitato la popolazione a prestare attenzione agli aggiornamenti forniti dalle autorità competenti.

