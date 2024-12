Maltempo Abruzzo: un metro di neve a Pescocostanzo, il borgo fiabesco nel cuore dell’Appennino | FOTO

MeteoWeb

Pescocostanzo, uno dei borghi più suggestivi dell’Abruzzo, è stato avvolto da una spettacolare bufera di neve che, nelle ultime 24 ore, ha trasformato il paesaggio in una meraviglia invernale. Quasi un metro di neve si è depositato in questa località, donando un aspetto fiabesco al borgo situato tra gli altipiani maggiori d’Abruzzo. Il comune, situato a 1395 metri sul livello del mare, si distingue come il quarto comune più alto degli Appennini. Questo piccolo gioiello di montagna, parte della comunità montana Alto Sangro e Altopiano delle Cinquemiglia, si trova alle pendici del Monte Calvario, che con i suoi 1743 metri ospita anche una stazione sciistica inclusa nel rinomato comprensorio sciistico dell’Alto Sangro.

L’incantevole paesaggio di Pescocostanzo domina la conca dell’Altopiano del Quarto Grande, rendendolo una meta ideale per gli amanti della natura e degli sport invernali. Il borgo è facilmente raggiungibile grazie alla strada statale 84 Frentana, che attraversa il suggestivo valico della Forchetta. Questo accesso, immerso in un contesto paesaggistico unico, aggiunge ulteriore fascino a una destinazione già nota per la sua bellezza storica e naturale.

La recente nevicata ha catturato l’attenzione di molti, tanto che il comune ha condiviso immagini e aggiornamenti sui social, mostrando al mondo la magia del suo territorio in questo periodo invernale: “Quando la neve si unisce al vento diventa bufera, quando la neve cade copiosa è davvero impossibile raggiungere la perfezione.

Pertanto, sappiamo benissimo che insieme a noi state avendo disagi e di questo ci scusiamo in anticipo.

Ma permetteteci di ringraziare apertamente tutti gli operai comunali, spesso bistrattati ed oggetto di dure critiche, ed i privati coinvolti nella pulizia della neve. Ieri, la vigilia hanno lavorato incessantemente dalle ore 5 fino alle 18,30.

Oggi, giorno del santo natale, sono in giro dalle 4,30. Grazie. Buon natale a tutti“.

La neve ha ricoperto i pascoli e le architetture storiche del borgo, offrendo uno scenario perfetto per chi cerca un’esperienza autentica nelle montagne dell’Abruzzo.

Pescocostanzo si conferma così non solo come una meta turistica d’eccellenza, ma anche come un luogo che riesce a conservare e valorizzare la sua identità, immergendosi pienamente nelle tradizioni e nella natura che lo circondano. La bufera di neve di queste ore ha reso ancor più evidente la bellezza senza tempo di questo straordinario angolo d’Italia.

