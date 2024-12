Maltempo, alberi caduti sulle auto e voragini: caos a Palermo e provincia

MeteoWeb

Il maltempo continua a creare disagi a Palermo e provincia, con alberi caduti sulle auto e voragini che si sono aperte lungo le strade. In 24 ore, i vigili del fuoco hanno effettuato più di 50 interventi. Durante la notte, alcuni alberi sono stati abbattuti dal vento in via Aragona, danneggiando 4 auto, e un altro è caduto in via Gino Zappa, nel quartiere Zen, colpendo un veicolo. In provincia, un altro albero è caduto sulla strada statale 643, nei pressi di Polizzi Generosa. Inoltre, in via Crispi, vicino al molo Santa Lucia, si è verificata l’apertura di una voragine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e la protezione civile. Numerosi sono stati gli interventi per allagamenti, veicoli bloccati nel fango e per la rimozione di cornicioni e tabelloni pubblicitari pericolanti.

