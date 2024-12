Maltempo Toscana: neve su rilievi appenninici, allerta gialla

MeteoWeb

La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze segnala codice giallo per neve nella giornata di oggi lunedì 9 dicembre nei comuni dell’Alto Mugello e in estensione anche alle aree del Mugello e del Valdarno Superiore. Al momento non si registrano precipitazioni, ma nelle prossime ore di oggi, lunedì 9 dicembre 2024, si prevede una ripresa dei fenomeni che potrebbero risultare anche localmente intensi. Sulla viabilità di competenza stanno operando mezzi spalaneve-spargisale del servizio viabilità e tutta la rete stradale è percorribile con mezzi dotati di dispositivi invernali. Segnalate locali criticità dovute alla possibile presenza di alberi, ramaglie e detriti in carreggiata.

