Maltempo, deboli nevicate in Basilicata, attivati i piani neve nel Potentino

Nel territorio della provincia di Potenza, sono stati attivati i piani neve, per lo sgombero delle strade provinciali e statali. Si sono registrate nevicate che generalmente sono state deboli. A Potenza, in azione i mezzi dell’azienda comunale Acta ma non sono stati rilevati particolari problemi. Disagi, invece, sull’autostrada del Mediterraneo A2, in territorio di Lagonegro e in direzione della provincia di Cosenza, e sulla strada statale Potenza-Melfi dove ci sono state code e rallentamenti per auto in panne e per qualche incidente. L’Anas ha utilizzato mezzi necessari a sgomberare la neve e altri per spargere il sale.

