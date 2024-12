Maltempo Basilicata, cresce il livello della diga del Camastra: sollievo contro la crisi idrica

MeteoWeb

Le recenti piogge e nevicate hanno fatto bene alla diga del Camastra, permettendo di alleviare la crisi idrica che da oltre 4 mesi sta interessando 29 Comuni in provincia di Potenza, in Basilicata. Dopo il maltempo, il quantitativo di acqua presente nella diga ha superato di poco i due milioni di metri cubi, il triplo rispetto a quindici giorni fa. Anche oggi è parziale la disponibilità di acqua per i circa 140mila lucani interessati. Il servizio, riavviato alle 7 di stamattina, sarà attivo fino alle 19.30. Stesse fasce orarie anche domani, come già comunicato da Acquedotto Lucano.

Si sta valutando l’eventualità di replicare, anche per i giorni tra la fine dell’anno e l’inizio di quello nuovo, quanto fatto per le feste di Natale, con un’erogazione continua per venire incontro alle necessità di utenti e attività commerciali.

