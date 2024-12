Maltempo, forte Bora a Trieste: superlavoro per i Vigili del Fuoco | FOTO

MeteoWeb

Superlavoro oggi per i Vigili del Fuoco di Trieste a causa della forte Bora che da questa mattina soffia con potenti raffiche. Complessivamente sono oltre una ventina gli interventi, riconducibili al forte vento, che hanno impegnato finora le squadre del comando giuliano. Sono al lavoro 4 squadre, di cui due della sede centrale e due dei distaccamenti di Opicina e Muggia supportate dall’autoscala e l’autogru della sede centrale, dopo le segnalazioni di alberi caduti, coperture e altri elementi costruttivi pericolanti.

Nello spegnimento di un incendio di sterpaglie in zona stazione a Prosecco, sul Carso triestino, sono impegnate due squadre del comando Vigili del Fuoco di Trieste.

Causa Bora, sono stati chiusi i giardini pubblici, mentre è stata sospesa la linea marittima Trieste-Muggia. Per domani, venerdì 27 dicembre, si prevede ancora forte vento da Est-Nord/Est con attenuazione nel corso della giornata.

