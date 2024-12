Maltempo Brasile: 6 morti per le piogge torrenziali a San Paolo

MeteoWeb

In Brasile, le intense piogge che hanno colpito lo Stato di San Paolo nel fine settimana hanno causato la morte di 6 persone e il ferimento di altre dodici. Secondo il rapporto diffuso dalla Protezione Civile, una frana a Várzea Paulista, nei pressi di Jundiaí, a circa 57 chilometri dalla città di San Paolo, ha provocato la morte di due bambini e di una donna. Nello stesso comune, un’altra frana ha ucciso un’altra persona.

Nella città di San Paolo, una persona è stata trascinata via dalle acque in piena ed è deceduta in ospedale dopo essere stata soccorsa dai residenti. La sesta vittima è un motociclista che ha perso la vita a causa delle inondazioni a Nova Odessa, nella regione di Campinas.

