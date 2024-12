Maltempo Brasile, allagamenti dopo forti piogge a Joinville: strade sommerse | VIDEO

MeteoWeb

Joinville, la città più popolosa dello stato di Santa Catarina, nel sud del Brasile, ha subito inondazioni a causa delle piogge intense. Strade allagate e comune in allerta dopo i 90mm di pioggia caduti nelle ultime ore. Gli allagamenti nelle strade hanno provocato gravi disagi alla circolazione, interessando anche il trasporto pubblico. Il comune ha informato che i trasporti pubblici sono stati fermati finché “non ci sarà la sicurezza operativa per riprendere le operazioni”. A Bom Retiro, nella Serra Catarinense, almeno 200 persone hanno dovuto abbandonare le proprie case a causa della forte pioggia caduta nella mattinata. Inoltre, due famiglie sono state salvate dai Vigili del Fuoco: due di loro hanno cercato rifugio sul tetto di casa.

Allerta meteo per rischio alluvioni

In una nota, la Protezione Civile ha riferito che la pioggia rimarrà persistente per tutta la giornata e continuerà fino a lunedì prossimo, con intensità da moderata a forte. Le regioni più colpite, secondo l’agenzia, vanno dalla costa occidentale alla costa settentrionale, oltre alla Vale do Itajaí. Nelle città situate in queste regioni si prevedono precipitazioni comprese tra 200 e 250mm. Il rischio di allagamenti, alluvioni e frane è elevato.

Anche per la zona tra la costa meridionale e la Grande Florianópolis si prevedono piogge frequenti, ma con volumi che dovrebbero variare tra 60 e 80mm con precipitazioni occasionali intorno ai 100mm.

La tendenza è che da martedì 10 dicembre, la pioggia nello stato diminuirà, man mano che il sistema si allontana.

