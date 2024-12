Maltempo Calabria, spettacolo a Gambarie: oltre 35cm di neve | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

È un Bianco Natale per Gambarie d’Aspromonte, nota località montana del Reggino, in Calabria. Il ciclone freddo ha portato tanta neve e un freddo pungente. Questa mattina, a Gambarie la temperatura minima è stata di -3,5°C, mentre al suolo si misurano oltre 35cm di neve. Bellissime le immagini a corredo dell’articolo, che ci invia Renzo Pellicano, che mostrano la località ricoperta da un manto bianco, per un Natale in grande stile.

Maltempo Calabria, lo spettacolo della neve che imbianca Gambarie

