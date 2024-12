Maltempo Calabria, il lungomare di Scilla collassato sotto la mareggiata | FOTO

MeteoWeb

La settimana del Natale è stata condizionata dall’azione di un ciclone freddo in Calabria, che ha portato forte vento, mareggiate e neve. Il 23 dicembre, una mareggiata devastante ha colpito Scilla, nota località balneare del Reggino, devastando il lungomare. Come dimostrano le immagini che ci invia Enrico Pescatore, il lungomare è collassato sulla spiaggia, colpito dalla furia del mare.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.