Maltempo Calabria, tanta neve in Sila: oltre 40cm sul Montenero | FOTO e VIDEO

I monti della Sila Grande ammantati dalla neve. Le spettacolari immagini e il video ci giungono da Carlomagno e Rovale, località del Parco Nazionale della Sila site nel comune di San Giovanni in Fiore, tra i 1400 e i 1600 metri s.l.m., dove nella notte e anche in giornata ha nevicato. Presso il centro Sci Fondo di Carlomagno la neve in alcuni punti ha raggiunto i 25cm. Le temperature al di sopra dello zero termico e la pioggia mista a neve hanno ridotto in parte la consistenza del manto nevoso che, come si vede nelle immagini e nel video, è comunque cospicua. Oltre 40cm di neve sono caduti sul Montenero sempre nel comune di San Giovanni in Fiore a circa 1881 metri s.l.m.. Le immagini e il video ci sono pervenuti come sempre grazie al nostro affezionatissimo collaboratore Gianluca Congi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

