Maltempo Campobasso: blackout in diversi quartieri

Un blackout ha interessato gran parte dei quartieri di Campobasso poco dopo mezzogiorno, lasciando migliaia di famiglie e attività commerciali senza energia elettrica. L’interruzione ha coinvolto anche alcuni comuni limitrofi, causando notevoli disagi. Numerose segnalazioni sono state inviate ai vigili del fuoco e ai servizi di emergenza, mentre in molte zone si sono verificate interruzioni di corrente a intermittenza.

La situazione è stata ulteriormente complicata dalle condizioni meteorologiche avverse, caratterizzate da forti venti e piogge intense, che hanno contribuito alla caduta di alberi. Alcuni di questi hanno danneggiato i cavi dell’alta tensione in più punti, interrompendo l’alimentazione elettrica.

Le squadre di tecnici delle aziende di distribuzione sono al lavoro per riparare i guasti significativi che hanno interessato la rete elettrica. Tuttavia, al momento non è possibile stimare con precisione i tempi necessari per il ripristino completo dell’energia.

