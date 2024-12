Maltempo al Centro/Sud, nubifragi e strade come fiumi | VIDEO

MeteoWeb

Il Centro/Sud Italia fa i conti con il maltempo. Oggi, giovedì 5 dicembre, una perturbazione intensa ha portato nubifragi su Abruzzo, Molise, Sud e Sicilia. Piogge insistenti hanno colpito dalla notte e nelle scorse ore Puglia, Basilicata e Nord della Sicilia, trasformando le strade in veri e propri fiumi: a corredo dell’articolo le immagini da Piazza Armerina, nell’Ennese (video di David Cartarrasa). Si segnalano (dalla mezzanotte) 71 mm di pioggia a Taranto, 53 mm a Scerni (CH), 38 mm a San Filippo del Mela (ME), 31 mm a Peschici (FG).

Le temperature sono in calo, soprattutto al Sud. Una tregua arriverà domani, ma sarà breve: una nuova perturbazione atlantica porterà neve sulle Alpi settentrionali e instabilità al Nord.

