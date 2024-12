Maltempo: il Comune di Trieste chiude i giardini pubblici

MeteoWeb

Il Comune di Trieste rende noto che domenica 8 dicembre e la mattina di lunedì 9 dicembre quasi tutti i giardini pubblici recintati, 14 in totale, rimarranno chiusi a causa dell’ondata di maltempo in arrivo, che porterà, vento forte e piogge. Secondo l’Osservatorio meteorologico regionale, domenica sulla costa soffierà bora sostenuta o forte, con precipitazioni abbondanti. Le precipitazioni su tutta la regione dovrebbero iniziare già tra il pomeriggio e la serata di domani, quando si registrerà anche un abbassamento delle temperature.

